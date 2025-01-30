Не втягуйте живіт: ось як правильно підкреслити фігуру, щоб мати стрункіший вигляд

Правильний вибір одягу може значно покращити ваш силует і зробити фігуру більш пропорційною. Причім цього досягти можна без дотримання якихось складних правил.

Експерт corner.ua поділився у тіктоці трьома простими секретами, які змінять ваш вигляд на стрункіший. 24 Канал розповідає про них докладніше.

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Як мати стрункіший вигляд: 3 хитрощі, які завжди працюють

Коли ми намагаємося мати стрункіший вигляд, то чомусь часто намагаються втягувати живіт, замість того щоб вдатися до більш ефективних способів. А мовиться лише про правильний вибір одягу.

Ось 3 стильні хитрощі, які допоможуть стати візуально стрункішим:

Темні кольори та вертикальні лінії. Темні відтінки завжди додають витонченості, а вертикальна смужка візуально витягує силует. Це класичний прийом, який використовують навіть у високій моді.

Темні відтінки завжди додають витонченості, а вертикальна смужка візуально витягує силует. Це класичний прийом, який використовують навіть у високій моді. V-подібний виріз та однотонні піджаки. Такий крій створює довгу візуальну лінію в центрі тіла, що допомагає приховати зайві об'єми в зоні живота. Вибирайте піджаки або кардигани без зайвих деталей, щоб досягти максимального ефекту.

Такий крій створює довгу візуальну лінію в центрі тіла, що допомагає приховати зайві об'єми в зоні живота. Вибирайте піджаки або кардигани без зайвих деталей, щоб досягти максимального ефекту. Штани з середньою посадкою. Правильний фасон штанів подовжує ноги, як і злегка прикрите брюками взуття. Уникайте низької посадки, яка може візуально розширювати талію.

Ось 3 прості правила для візуальної стрункості: дивіться відео corner.ua

Отже, щоб мати стрункіший вигляд, не обов’язково починати з виснажливих вправ чи дієт. Спробуйте спершу застосувати ці кілька стильних прийомів.