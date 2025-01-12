"Сухой январь", за и против: вот что происходит с организмом после месячного отказа от алкоголя

Каждый год "сухой январь" (Dry January) – один из самых больших пост-рождественских трендов. После праздников и в начале Нового года многие люди берут себе за правило не употреблять алкоголь целый месяц.

Ведь, признаемся, многие из нас немного перебрали в праздничные дни, и теперь мы хотим начать 2025 год более сбалансировано. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, стоит ли это делать.

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Стоит ли отказываться от алкоголя на месяц

Эту инициативу еще в 2013 году начала организация Alcohol Change UK, и она набирает все больше сторонников – речь о месячном отказе от алкоголя, а именно в течение января, первого месяца Нового года.

Многие и дальше продолжают уменьшать потребление, в последующие месяцы, а некоторые даже полностью отказываются от алкоголя. К примеру, как Том Холланд, который недавно даже запустил бренд пива 0.0.

Полная трезвость не является целью тех, кто присоединился к тренду. Однако исследование Университета Сассекса показало, что после "сухого января" 70% людей продолжали пить в более здоровый способ, то есть умеренно и сбалансировано.

И здесь возникает вопрос, действительно ли это так полезно, как кажется? Если коротко – да. По данным Alcohol Change, в течение Dry January 70% тех, кто его практикует, говорят, что лучше спят, 86% – что сэкономили деньги, а 65% – что заметили улучшение самочувствия.

"Сухой январь" (Dry January) – один из крупнейших пост-рождественских трендов / Фото freepik

Итак, за "сухой январь" говорят такие преимущества:

Сон. Улучшение сна, а значит, повышение уровня энергии. Это одно из главных изменений, которое замечает большинство людей. Хотя традиционно считают, что алкоголь может помочь нам заснуть, реальность такова, что этот сон обычно не является качественным. Когда же мы прекращаем пить, наши утра становятся свежее, а ум – яснее.

Улучшение сна, а значит, повышение уровня энергии. Это одно из главных изменений, которое замечает большинство людей. Хотя традиционно считают, что алкоголь может помочь нам заснуть, реальность такова, что этот сон обычно не является качественным. Когда же мы прекращаем пить, наши утра становятся свежее, а ум – яснее. Внешний вид. Если мы употребляем алкоголь время от времени, мы необязательно увидим негативные изменения в своей внешности. Но если мы употребляем его регулярно, то можем заметить, что наша кожа или глаза тусклее и суше. Это потому, что алкоголь вызывает обезвоживание, мы чаще ходим в туалет и потребляем меньше воды.

Если мы употребляем алкоголь время от времени, мы необязательно увидим негативные изменения в своей внешности. Но если мы употребляем его регулярно, то можем заметить, что наша кожа или глаза тусклее и суше. Это потому, что алкоголь вызывает обезвоживание, мы чаще ходим в туалет и потребляем меньше воды. Настроение. У многих людей отказ от алкогольных напитков поначалу может вызвать раздражительность. Однако как только эта начальная фаза проходит, настроение обычно улучшается, поскольку алкоголь имеет огромное влияние на эмоции.

Что же говорит против "сухого января"? Разве что то, что он может не принести никакой пользы, если до 1 января наша цель была пережить самую большую пьянку в жизни.

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