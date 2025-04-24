Что такое свободные отношения и чем они отличаются от открытых

Люди часто говорят "свободные отношения" и "открытые отношения", имея в виду одно и то же. И действительно, разница между ними не является четко определенной и общепризнанной.

С открытыми отношениями все понятно: это когда партнеры имеют основные стабильные отношения, но соглашаются на интим или романтику с другими. А что же со свободными? 24 Канал по материалам портала nonmonogamyhelp расскажет подробнее.

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Свободные отношения – в чем их фишка и какие существуют определения

Ключевая фишка открытых отношений – соглашение, четкая договоренность с правилами. То есть люди в паре с открытыми отношениями сами между собой согласовывают, какая именно у них "открытость". Например, что можно только секс, но без эмоций, или что можно только определенное количество дополнительных партнеров на определенное время, или что можно только с разрешения основного партнера в отношении конкретного другого партнера, и так далее, и тому подобное.

Все сугубо по взаимному согласию, то есть может идти речь и о полной сексуальной свободе, без необходимости каждый раз спрашивать согласия. Коротко говоря, открытые отношения – это о стабильность плюс свобода с оговоренными границами.

Что же тогда такое свободные отношения? Проблема в том, что научные издания такого вида среди видов етических немоногамных отношений не указывают. Соответственно, в это понятие разные люди могут вкладывать довольно разный смысл.

Чаще всего можно встретить понимание свободных отношений как формата без обязательств, что и отличает их от открытых отношений. То есть здесь люди могут встречаться, но не строят эксклюзивности, скорее всего не планируют совместного будущего, и легко и без драмы могут разбежаться.

Относительно открытых отношений – все понятно, а вот понятие свободных отношений люди понимают по-разному / Фото freepik

Соответственно, в отличие от открытых отношений, в свободных может и не быть основной пары. То есть в открытых отношениях вы вместе, но согласились иметь других, а вот в свободных – вы вроде и вместе, но фактически свободны.

Итак, свободные отношения – это когда человек может инициировать интимные действия с кем угодно в какое угодно время без наличия предварительного полного согласия других партнеров. Но, напомним, это не какое-то общепризнанное определение, а скорее предположение, что в целом под этим термином могут понимать люди.

Скажем, распространено и совершенно другое понимание свободных отношений, даже противоположное вышеуказанному. В нем акцент делают на личной автономии, а не на сексуальной.

По этому пониманию, свободные отношения, в отличие от открытых, не обязательно предусматривают сексуальные или романтические связи с другим, а сосредоточены на предоставлении партнерам полной свободы в выборе, как проводить свое время – вечера, выходные, отпуска и тому подобное.

Итак, оба типа отношений, открытые и свободные, отходят от традиционной моногамии. И это единственное, что мы можем сказать точно об их различиях или общностях.