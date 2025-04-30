Тренер советует именно эти 4 упражнения, чтобы сжигать жир на животе
- Персональный тренер Тим Лю рекомендует 4 высокоинтенсивных упражнения для сжигания жира на животе, а именно велотренажер, беговую дорожку, греблю и толкание саней.
- Упражнения подразумевают интенсивную работу с короткими интервалами отдыха, что способствует эффективному сжиганию калорий и избавлению от висцерального жира.
Это, пожалуй, самая распространенная причина, почему люди ходят в спортзал – чтобы сжечь жир на животе. Но здесь очень важно понимать, как это делать правильно.
Персональный тренер Тим Лю советует 4 упражнения, которые должны быстро и эффективно избавить вас от нежелательных килограммов. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.
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Какие упражнения лучше всего сжигают жир на животе – советы тренера
Есть 2 типа жира на животе – подкожный и висцеральный. Этот второй располагается под мышцами живота и непосредственно в брюшной полости. И он, к сожалению, является более распространенным, от него труднее избавиться, и мужчины особенно склонны набирать его.
Но "труднее избавиться" не означает "невозможно". Да, стандартные тренировки, как приседания, не очень помогают. Сами по себе они неплохие (любая тренировка лучше, чем никакой), но против лишнего жира нужно что-то большее.
Тренер Тим Лю назвал 4 фитнес-упражнения, которые особенно полезны именно в этом случае. Но вы должны понимать, что они заставят вас сильно попотеть, и вам нужно будет пойти в тренажерный зал.
- Это высокоинтенсивные интервальные тренировки, их часто узнают по сокращенному названию HIIT. Лю рекомендует упражнения на велотренажере, они хороши для начинающих. Начинать следует с 2-минутной разминки. Затем 20 секунд на максимальной скорости, затем 40 секунд на медленной, и еще 20 на высокой. Повторять этот интервал следует от 6 до 10 раз.
- Второе упражнение – на беговой дорожке. Чтобы эта тренировка была действительно эффективной, установите наклон 10%. Для этого упражнения после двухминутной разминки вы должны бежать на высокой скорости в течение 30 секунд, а затем снова в расслабленном темпе в течение 30 секунд. Повторения – это то, что делает тренировку эффективной, и здесь нужно делать их 10.
- Третьим и действительно отличным вариантом является упражнения по гребле. Как и в предыдущих случаях, Лю рекомендует размяться в течение 2 минут, но в этот раз грести на максимальной скорости в течение 60 секунд, а затем отдыхать от 3 до 5 минут, прежде чем начать снова. Повторить этот комплекс следует в общей сложности 5 раз.
- Четвертое упражнение – это вариант "толкания саней", и оно самое напряженное из перечисленных. Тренер советует начинать с весом около 20 килограммов и толкать на расстояние от 20 до 35 метров. Затем следует вернуться в исходную позицию и полностью отдохнуть от 2 до 5 минут. В идеале повторить это следует 5 раз, но для начала достаточно и 3.