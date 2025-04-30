Тренер радить саме ці 4 вправи, щоб спалювати жир на животі

Це, мабуть, найпоширеніша причина, чому люди ходять до спортзалу – щоб спалити жир на животі. Але тут дуже важливо розуміти, як це робити правильно.

Персональний тренер Тім Лю радить 4 вправи, які мають швидко та ефективно позбавити вас небажаних кілограмів. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Які вправи найкраще спалюють жир на животі – поради тренера

Є 2 типи жиру на животі – підшкірний і вісцеральний. Оцей другий розташовується під м'язами живота і безпосередньо в черевній порожнині. І він, на жаль, є більш поширеним, його важче позбутися, і чоловіки особливо схильні набирати його.

Але "важче позбутися" не означає "неможливо". Так, стандартні тренування, як присідання, не дуже допомагають. Самі по собі вони непогані (будь-яке тренування краще, ніж ніякого), але проти зайвого жиру потрібно щось більше.

Тренер Тім Лю назвав 4 фітнес-вправи, які є особливо корисними саме в цьому випадку. Та ви маєте розуміти, що вони змусять вас добряче попітніти, і вам потрібно буде піти в тренажерний зал.

Тренер Тім Лю радить 4 вправи, які мають швидко та ефективно позбавити вас небажаних кілограмів / Фото mizkit@vecteezy