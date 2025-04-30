Тренер радить саме ці 4 вправи, щоб спалювати жир на животі
- Персональний тренер Тім Лю рекомендує 4 високоінтенсивні вправи для спалювання жиру на животі, а саме велотренажер, бігову доріжку, веслування та штовхання саней.
- Вправи мають на меті інтенсивну роботу з короткими інтервалами відпочинку, що сприяє ефективному спалюванню калорій і позбавленню від вісцерального жиру.
Це, мабуть, найпоширеніша причина, чому люди ходять до спортзалу – щоб спалити жир на животі. Але тут дуже важливо розуміти, як це робити правильно.
Персональний тренер Тім Лю радить 4 вправи, які мають швидко та ефективно позбавити вас небажаних кілограмів. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.
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Які вправи найкраще спалюють жир на животі – поради тренера
Є 2 типи жиру на животі – підшкірний і вісцеральний. Оцей другий розташовується під м'язами живота і безпосередньо в черевній порожнині. І він, на жаль, є більш поширеним, його важче позбутися, і чоловіки особливо схильні набирати його.
Але "важче позбутися" не означає "неможливо". Так, стандартні тренування, як присідання, не дуже допомагають. Самі по собі вони непогані (будь-яке тренування краще, ніж ніякого), але проти зайвого жиру потрібно щось більше.
Тренер Тім Лю назвав 4 фітнес-вправи, які є особливо корисними саме в цьому випадку. Та ви маєте розуміти, що вони змусять вас добряче попітніти, і вам потрібно буде піти в тренажерний зал.
- Це високоінтенсивні інтервальні тренування, їх часто впізнають за скороченою назвою HIIT. Лю рекомендує вправи на велотренажері, добрі для початківців. Починати слід з 2-хвилинної розминки. Потім 20 секунд на максимальній швидкості, потім 40 секунд на повільній, і ще 20 на високій. Повторювати цей інтервал слід від 6 до 10 разів.
- Друга вправа – на біговій доріжці. Щоб це тренування було дійсно ефективним, встановіть нахил 10%. Для цієї вправи після двохвилинної розминки ви повинні бігти на високій швидкості протягом 30 секунд, а потім знову в розслабленому темпі протягом 30 секунд. Повторення – це те, що робить тренування ефективним, і тут потрібно робити їх 10.
- Третім і справді відмінним варіантом є вправи з веслування. Як і в попередніх випадках, Лю рекомендує розім'ятися протягом 2 хвилин, але цього разу гребти на максимальній швидкості протягом 60 секунд, а потім відпочивати від 3 до 5 хвилин, перш ніж почати знову. Повторити цей комплекс слід загалом 5 разів.
- Четверта вправа – це варіант "штовхання саней", і вона найбільш напружена з перерахованих. Тренер радить починати з вагою близько 20 кілограмів і штовхати на відстань від 20 до 35 метрів. Потім слід повернутися у вихідну позицію і повністю відпочити від 2 до 5 хвилин. В ідеалі повторити це слід 5 разів, але для початку достатньо і 3.