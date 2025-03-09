Был членом общества мочимордов: любимый алкогольный напиток Шевченко вам понравится

Нам следует наконец избавиться от извечного образа Тараса Шевченко – крепостного. Поэт имел яркую жизнь, а некоторые страницы его биографии могут не на шутку удивить вас. В частности те, которые касаются пьянства.

Нет, мы не имеем целью очернить Великого Кобзаря. Наоборот – мы стремимся продемонстрировать, что он был значительно ближе к народу и жил свою лучшую жизнь, когда не был в ссылке. 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, 24 Канал со ссылкой на "Вечер" расскажет о его любви к алкоголю и причастности к мочимордам. Усаживайтесь поудобнее!

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Тарас Шевченко – член общества мочимордов

Именно общество благородных пьяниц существовало на Левобережье в 1840-х годах. А название образовалось от сбора двух слов – "мочить морду" – то есть потреблять алкоголь. Если же вы не пили алкогольные напитки, то вас называли "сухомордом". Все логично!

Обратим внимание, что в клюб мочимордов входили исключительно образованные люди, которым было 30 – 40 лет. Речь идет о братьях Викторе, Михаиле и Платоне Закревских, поэте Александре Афанасьеве-Чужбинском, художнике и писателе Якове де Бальмене, которому Тарас Григорьевич посвятил свою поэму "Кавказ", а также Виктор Забила. Конечно, и Великий Кобзарь был вместе с ними.

Тесный кружок умных и благородных людей, преимущественно гуманных, которые пользовались всеобщей благосклонностью,

– так отзывался об обществе Афанасьев-Чужбинский.

Мочиморды с огромным удовольствием обыгрывали чины и ранги. Впрочем, политического влияния его участники не имели никакого. Но это не мешало им, вероятно, смаковать пародирование на ложи масонов.

А традиционное занятие мочимордов, несложно понять, – пьянство. А еще у членов общества были своеобразные титулы. Они связаны со способностью налить лишней рюмки: мочемордия, высокомордия, пьянийшества и высокопьянийшества.

Но это еще не все. Мочиморды имели своеобразные награды для тех, кто гулял на славу:

сивуха (сивалдай) в петлицу,

бокал на шею,

а также большой штоф (бокал) через плечо.

А еще общество почитало Бахуса – древнегреческого бога виноградарства и виноделия. Его участники устраивали гуляния в его честь. Призывы были такие: "Ром! Пунш! Ром! Пунш!".

Тарас Шевченко в ноябре 1843 года в письме к Виктору Закревскому писал: "Чего бы мы это с тобой не сотворили, и ба, у меня такая сухая морда, что аж грустно. Намочи, сердце, морду, и намочи не так чертзнакак, а так как надо."

Тарас Шевченко был членом общества мочимордов / Фото "Всеосвіта"

Любимый напиток Тараса Шевченко

Сейчас мы до него наконец дойдем. Но сначала обратим внимание на то, что писал о Великом Кобзаре его лучший биограф Александр Конисский. По его словам, общество пьяниц очень быстро надоело Тарасу Шевченко. Поэтому, он обходил собрания мочимордов после нескольких встреч.

А вот любимым напитком Тараса Шевченко был, будете удивлены, ром с чаем. Да-да, не чай с ромом, а наоборот. И когда он наведывался в гости к своим друзьям в Петербурге, ему делали этот напиток без всяких слов и вопросов.

К слову, о пьянстве и Тарасе Шевченко ходит и достаточно нелепый миф. Мол, Великий Кобзарь перебрал лишнего после празднования своего дня рождения. И, мол, после этого умер. Но нам известно, что в последние месяцы своей жизни он болел водянкой. И раз мы заговорили о мифах, то бытует мнение, что кофе позволяет протрезветь после бурной вечеринки, поэтому ученые высказались и о нем.

В то же время врач запрещал поэту браться за алкоголь. Поэтому, Тарасу Шевченко за месяц до смерти пришлось отказаться даже от любимого рома с чаем.

Вскоре я услышал, что Шевченко заболел, и что болезнь его приписывали употреблению крепких напитков. Об этом уже давно говорили и с сочувствием называли его пьяницей; но я никогда не видел его пьяным, а замечал только, что когда подадут ему чай, то он наливал такую силу рома, что любой другой, казалось, не устоял бы на ногах. Он же никогда не доходил до состояния пьяного,

– писал Михаил Костомаров, один из ближайших его друзей.

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Тарас Шевченко – отнюдь не печальная и плоская фигура, как нам подавали в школе. Он был настоящей рок-звездой в своих кругах, он вызывал восхищение и жил свою лучшую жизнь, насколько это было возможно!