В народе бытует немало рассуждений и суеверий, связанных с пустой бутылкой на столе. 24 Канал попытается разобраться в них и объяснить, почему наши предки прятали тару под стол во время празднования.

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Почему нельзя оставлять пустую бутылку на столе

Наши предки верили в то, что пустые бутылки могут стать прибежищем для нечисти. Поэтому, их наличие на столе может навлечь беду. Считалось, что таким образом мы способны собственноручно "загрязнить" стол.

В то же время можно было услышать и другую интересную примету. Мол, пустая бутылка на столе – четкий намек, что гости засиделись и должны уже собираться домой.

Страх может быть не безосновательным. Мол, пустая бутылка – символ бедности, а также финансовых потерь. И если вы ее оставляете на столе, то такими действиями буквально накликаете на дом нехватку средств. А еще верили, что пустая бутылка – к ссоре между теми, кто отдыхает вместе за столом.

Как связаны казаки с этой приметой

Так, о казаках мы вспомнили в заголовке не просто так. Говорят, что еще в начале 19 века именно казаки, когда оказались во Франции, обнаружили интересную традицию. В заведениях счета выписывали, подсчитывая пустые бутылки, оставленные на столе. Изобретательность не предала наших предков. Они ставили под стол некоторые бутылки, чтобы оставлять меньшие деньги за напитки.

Во время застолья пустую бутылку лучше не держать на столе / Фото freepik

В чем абсурдность приметы

Говорят, пустая бутылка – к бедности. Но, если уж на то пошло, то чрезмерное потребление алкоголя и является одной из причин больших расходов. Собственно, бармен недавно рассказал о неоправданно дорогие виски, на которые не стоит обращать внимание.

А тот факт, что вы не убрали пустую бутылку со стола отнюдь не влияет на то, будут ли водиться у вас деньги. Поэтому здесь можно спокойно выдохнуть.

Что же сделать, чтобы не навлечь беду?

Да ничего. Просто положите пустую бутылку под стол или уберите ее прочь. Это как минимум избавит вас от потенциальных конфликтных ситуаций.

Можете просто не переживать об этом. Впрочем, мы бы призвали таки не держать лишнее на столе, но из соображений безопасности. Чем меньше вещей, тем ниже шансы, что вы что-то опрокинете и поранитесь.

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Как бы там ни было, мы призываем ответственно относиться к потреблению алкогольных напитков. Это гораздо важнее того, стоит ли на вашем столе пустая бутылка, или полная.