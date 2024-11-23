Стать счастливее, достигать целей, найти смысл жизни: теория 90 дней все это вам обещает

Счастье – это то, чего мы все постоянно ищем. А еще мы хотим найти пути и инструменты, которые позволят нам достигать целей и обрести ощущение предназначения, которое является неотъемлемой частью счастья.

Гарвард, Стэнфорд, другие научные учреждения и эксперты исследовали эти вопросы и обнаружили много вещей, которые могут помочь. Вот и тикток добавил к этому интересную теорию. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает о ней подробно.

Смотрите также Эта ежедневная привычка не дает нам скучать – и именно это мешает нам быть счастливыми

В чем суть теории 90 дней и как она способствует вашему счастью

Речь о трюке, который стал популярным в тиктоке с названием "Теория октября". Она утверждает, что вещи, которые мы делаем в течение 90 дней, могут побудить нас быть счастливее, лучше заботиться о себе и стать на правильный путь к своей цели.

Это не волшебная формула, которая изменит вашу жизнь за одну ночь, а процесс, который постепенно приближает вас к тому, чего вы хотите.

приближает вас к тому, чего вы хотите. Теория утверждает, что последние 90 дней года содержат уникальный потенциал для роста. Надо только воспользоваться этим ограниченным временем, оставшимся в году, как мотивацией, чтобы начать все с чистого листа.

Используйте последние 3 месяца года, чтобы подумать о том, чего вы хотите и в чем нуждаетесь в своей жизни. Это должно стать полезным толчком к действиям.

Теория 90 дней – это не волшебная формула, но может приблизить вас к тому, чего вы хотите / Фото ArthurHidden@freepik

И на самом деле необязательно начинать в октябре. Речь о том, чтобы найти время для размышлений над своими целями, сформировать новые привычки, которые помогут достигать их, и подумать о том, что работает, а что вы могли бы изменить, чтобы ощущать больше счастья.

Идея в том, что вы устанавливаете временные цели, понимая, что время не безгранично, и что дедлайны могут помочь вам действовать, чтобы ваши планы не остались лишь идеями.

Наверное, в начале 2024 года вы давали себе обещания , но многие из них так и остались на бумаге. Теория 90 дней борется с этим, устанавливая этот период как отправную точку для того, чтобы сделать все, что вы хотите сделать, чтобы начать 2025 год счастливее.

, но многие из них так и остались на бумаге. Теория 90 дней борется с этим, устанавливая этот период как отправную точку для того, чтобы сделать все, что вы хотите сделать, чтобы начать 2025 год счастливее. 90 дней, чтобы тренироваться, прочитать книгу, которую вы так хотели прочитать, доделать тот самый проект или попрактиковать ту самую привычку. Профит в том, что после этого периода гораздо легче будет придерживаться этого и сделать привычки постоянными.

Хороший способ воплотить эту теорию в жизнь – выбирать мини-привычки, небольшие и легкие в исполнении. А они в свою очередь впоследствии могут помочь нам начать и развить большие привычки. И в итоге все это будет добавлять вам ощущение удовлетворенности жизнью.