Стати щасливішими, досягати цілей, знайти сенс життя: теорія 90 днів усе це вам обіцяє

Щастя – це те, чого ми всі постійно шукаємо. А ще ми хочемо знайти шляхи та інструменти, які дозволять нам досягати цілей та знайти відчуття мети, яке є невіддільною частиною щастя.

Гарвард, Стенфорд, інші наукові установи та експерти досліджували ці питання і виявили багато речей, які можуть допомогти. От і тікток додав до цього цікаву теорію. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про неї докладно.

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У чому суть теорії 90 днів і як вона сприяє вашому щастю

Мовиться про трюк, який став популярним у тіктоці з назвою "Теорія жовтня". Вона стверджує, що речі, які ми робимо протягом 90 днів, можуть спонукати нас бути щасливішими, краще піклуватися про себе і стати на правильний шлях до своєї мети.

Це не чарівна формула, яка змінить ваше життя за одну ніч, а процес, який поступово наближає вас до того, чого ви хочете.

наближає вас до того, чого ви хочете. Теорія стверджує, що останні 90 днів року містять унікальний потенціал для зростання. Треба лише скористатися цим обмеженим часом, що залишився у році, як мотивацією, щоб почати все з чистого аркуша.

Використовуйте останні 3 місяці року, щоб подумати про те, чого ви хочете і чого потребуєте у своєму житті. Це має стати корисним поштовхом до дій.

Теорія 90 днів – це не чарівна формула, але може наблизити вас до того, чого ви хочете / Фото ArthurHidden@freepik

І насправді не обов'язково починати в жовтні. Мовиться про те, щоб знайти час для роздумів над своїми цілями, сформувати нові звички, які допоможуть досягати їх, і подумати про те, що працює, а що ви могли б змінити, щоб мати більше щастя.

Ідея в тому, що ви встановлюєте часові цілі, розуміючи, що час не безмежний, і що дедлайни можуть допомогти вам діяти, щоб ваші плани не залишилися лише ідеями.

Напевно, на початку 2024 року ви давали собі обіцянки , але багато з них так і залишилися на папері. Теорія 90 днів бореться з цим, встановлюючи цей період як відправну точку для того, щоб зробити все, що ви хочете зробити, щоб почати 2025 рік щасливішим.

, але багато з них так і залишилися на папері. Теорія 90 днів бореться з цим, встановлюючи цей період як відправну точку для того, щоб зробити все, що ви хочете зробити, щоб почати 2025 рік щасливішим. 90 днів, щоб тренуватися, прочитати книгу, яку ви так хотіли прочитати, доробити той самий проєкт або попрактикувати ту саму звичку. Профіт у тому, що після цього періоду набагато легше буде дотримуватися цього і зробити звички постійними.

Хороший спосіб втілити цю теорію в життя – обирати мінізвички, невеликі й легкі у виконанні. А вони своєю чергою згодом можуть допомогти нам розпочати та розвинути більші звички. І в підсумку все це додаватиме вам відчуття задоволеності життям.