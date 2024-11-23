Стати щасливішими, досягати цілей, знайти сенс життя: теорія 90 днів усе це вам обіцяє
Щастя – це те, чого ми всі постійно шукаємо. А ще ми хочемо знайти шляхи та інструменти, які дозволять нам досягати цілей та знайти відчуття мети, яке є невіддільною частиною щастя.
Гарвард, Стенфорд, інші наукові установи та експерти досліджували ці питання і виявили багато речей, які можуть допомогти. От і тікток додав до цього цікаву теорію. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про неї докладно.
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У чому суть теорії 90 днів і як вона сприяє вашому щастю
Мовиться про трюк, який став популярним у тіктоці з назвою "Теорія жовтня". Вона стверджує, що речі, які ми робимо протягом 90 днів, можуть спонукати нас бути щасливішими, краще піклуватися про себе і стати на правильний шлях до своєї мети.
- Це не чарівна формула, яка змінить ваше життя за одну ніч, а процес, який поступово наближає вас до того, чого ви хочете.
- Теорія стверджує, що останні 90 днів року містять унікальний потенціал для зростання. Треба лише скористатися цим обмеженим часом, що залишився у році, як мотивацією, щоб почати все з чистого аркуша.
Використовуйте останні 3 місяці року, щоб подумати про те, чого ви хочете і чого потребуєте у своєму житті. Це має стати корисним поштовхом до дій.
І насправді не обов'язково починати в жовтні. Мовиться про те, щоб знайти час для роздумів над своїми цілями, сформувати нові звички, які допоможуть досягати їх, і подумати про те, що працює, а що ви могли б змінити, щоб мати більше щастя.
Ідея в тому, що ви встановлюєте часові цілі, розуміючи, що час не безмежний, і що дедлайни можуть допомогти вам діяти, щоб ваші плани не залишилися лише ідеями.
- Напевно, на початку 2024 року ви давали собі обіцянки, але багато з них так і залишилися на папері. Теорія 90 днів бореться з цим, встановлюючи цей період як відправну точку для того, щоб зробити все, що ви хочете зробити, щоб почати 2025 рік щасливішим.
- 90 днів, щоб тренуватися, прочитати книгу, яку ви так хотіли прочитати, доробити той самий проєкт або попрактикувати ту саму звичку. Профіт у тому, що після цього періоду набагато легше буде дотримуватися цього і зробити звички постійними.
Хороший спосіб втілити цю теорію в життя – обирати мінізвички, невеликі й легкі у виконанні. А вони своєю чергою згодом можуть допомогти нам розпочати та розвинути більші звички. І в підсумку все це додаватиме вам відчуття задоволеності життям.