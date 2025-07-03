Собственно, это мы увидели на одном из видео, которое выложил на своем ютуб-канале пользователь lutyiturist. Он продемонстрировал, что пикап Илона Маска застрял на бездорожье в Карпатах, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Дии появилась функция, о которой мечтали миллионы украинских водителей

Tesla Cybertruck проиграл грунтовой дороге в Карпатах

На видео мужчина с другом едут по размытой дороге где-то в Карпатах. Он продемонстрировал состояние, так сказать, дорожного покрытия. А после этого показал то, чего и сам не ожидал увидеть в этой местности.

Кого мы здесь встретили, как вы думаете? А вот и он. Cybertruck. Ну что он здесь забыл, мне интересно?

– заметил он

Tesla Cybertruck застряла в Карпатах: смотрите видео

Мы видим на ролике, что номера пикапа начинаются с комбинации АХ. А это означает, что транспортное средство зарегистрировано в Харьковской области. Можем предположить, что туристы решили отдохнуть в горах, но что-то пошло не так.

Казалось бы, на этом все закончилось, но нет. Автор ютуб-канала выложил следующий ролик. В нем разворачивается так называемая операция по спасению Cybertruck.

Для этого подогнали "Буханку". Впрочем, на ролике можно увидеть, что она не слишком сильно помогла пикапу, который так и не смог выбраться из кювета.

"Буханка" пыталась отбуксировать Tesla Cybertruck: смотрите видео

Один из пользователей сети метко прокомментировал ситуацию: "И поперло его туда. Типа тест-драйв нашими черноземами".

Это интересно Если гроза застала в дороге: вот как спасти авто и себя

Как говорится: мем смешной, ситуация странная. Надеемся, что машину таки удалось вытащить, ведь было бы не слишком приятно, если бы пикап от Илона Маска превратился в туристическую аттракцию в горах.