Выжми из отжиманий максимум, избегая трех распространенных ошибок

Многие ребята хвастаются значительным количеством своих отжиманий. Но если они говорят, что отжимаются 50, 75 или 100 раз, не стоит автоматически считать их сильными. Часто за этими цифрами стоит другая причина, и она сводится к форме отжимания.

Есть несколько ошибок, которые допускают люди в отжиманиях, и которые могут заставить их почувствовать себя сильнее. Хотя на самом деле во многих случаях они теряют качественное движение и нивелируют эффект отжимания, что не способствует развитию мышц и тренировке силы.

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Три самые распространенные ошибки в отжиманиях

Ошибка 1: ты не заканчиваешь подходы. Часто в спортзале можно увидеть парней, которые отжимаются как можно быстрее. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что они выполняют только 75% подходов, останавливаясь перед полным смыканием локтей. Это облегчает выполнение подходов, потому что меньше времени тратится на напряжение, и снимает большую часть работы с трицепсов.

Часто в спортзале можно увидеть парней, которые отжимаются как можно быстрее. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что они выполняют только 75% подходов, останавливаясь перед полным смыканием локтей. Это облегчает выполнение подходов, потому что меньше времени тратится на напряжение, и снимает большую часть работы с трицепсов. Ошибка 2: ты не опускаешься до конца. Это противоположность первой ошибке: ты часто видишь людей, которые не опускают грудную клетку до самого низа, вырезая часть нижней части подхода. А она как раз самая сложная, с максимальным растяжением груди.

Это противоположность первой ошибке: ты часто видишь людей, которые не опускают грудную клетку до самого низа, вырезая часть нижней части подхода. А она как раз самая сложная, с максимальным растяжением груди. Ошибка 3: ты поднимаешь бедра, когда устаешь. В серии отжиманий на вытяжение грудная клетка, скорее всего, начинает уставать уже через 30 – 40 повторений. Чтобы бороться с этой усталостью, ты можешь невольно начать подносить бедра вверх (в идеальном положении тело расположено на одной линии от пяток до плеч). Это снимает напряжение с груди и требует меньшего усилия от мышц пресса.

Лучше качественнее, чем быстрее – это правило работает и для отжиманий / Фото prostooleh@freepik

Как сделать идеальное отжимание