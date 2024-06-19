Витисни з відтискань максимум, уникаючи трьох поширених помилок

Багато хлопців хваляться значною кількістю своїх відтискань. Але якщо вони кажуть, що відтискаються 50, 75 або 100 разів, не варто автоматично вважати їх сильними. Часто за цими цифрами стоїть інша причина, і вона зводиться до форми віджимання.

Є кілька помилок, яких припускаються люди у відтисканнях, і які можуть змусити їх відчути себе сильнішими. Хоча насправді в багатьох випадках вони втрачають якісний рух і нівелюють ефект віджимання, що не сприяє розвитку м'язів і тренуванню сили.

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Три найпоширеніші помилки у віджиманнях

Помилка 1: ти не закінчуєш підходи. Часто у спортзалі можна побачити хлопців, які відтискаються якомога швидше. Якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що вони виконують лише 75% підходів, зупиняючись перед повним змиканням ліктів. Це полегшує виконання підходів, бо менше часу витрачається на напруження, і знімає велику частину роботи з трицепсів.

Часто у спортзалі можна побачити хлопців, які відтискаються якомога швидше. Якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що вони виконують лише 75% підходів, зупиняючись перед повним змиканням ліктів. Це полегшує виконання підходів, бо менше часу витрачається на напруження, і знімає велику частину роботи з трицепсів. Помилка 2: ти не опускаєшся до кінця. Це протилежність першій помилці: ти часто бачиш людей, які не опускають грудну клітину до самого низу, вирізаючи частину нижньої частини підходу. А вона якраз найскладніша, з максимальним розтягненням грудей.

Це протилежність першій помилці: ти часто бачиш людей, які не опускають грудну клітину до самого низу, вирізаючи частину нижньої частини підходу. А вона якраз найскладніша, з максимальним розтягненням грудей. Помилка 3: ти підіймаєш стегна, коли втомлюєшся. У серії віджимань на витяг грудна клітина, швидше за все, починає втомлюватися вже через 30 – 40 повторень. Щоб боротися з цією втомою, ти можеш мимохіть почати підносити стегна вгору (в ідеальному положенні тіло розташоване на одній лінії від п'ят до плечей). Це знімає напругу з грудей і вимагає меншого зусилля від м'язів преса.

Краще якісніше, ніж швидше – це правило працює і для віджимань / Фото prostooleh@freepik

Як зробити ідеальне відтискання