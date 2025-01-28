Смелым и суровым: 4 кожаных парфюма для мужчин, которые любят резкие ароматы

Представьте себе запах потертой кожаной куртки или ретро-автомобиля. Когда речь об ароматах для мужчин, кожаные ноты улавливают эту грубую бунтарскую энергию, объединяют тепло, изысканность и резкость.

Кожа добавляет слой сложности к любому аромату, придавая ему вневременной классический вид. И такие духи лучше всего подходят для вечернего выхода или официального мероприятия, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

Смотрите также Вот самые острые духи для мужчин, которые ищут интенсивный аромат

4 кожаные ароматы для мужчин, которые любят смелые и строгие парфюмы

Bel Ami Vetiver от Hermes. Французский парфюмер Жан-Клод Элени переосмыслил культовый аромат Hermes, добавив уникальную ноту. Эта туалетная вода имеет интересное сочетание ветивера, кожи и цистуса лабданума, что создает теплый, чувственный аромат, интригующий и одновременно вневременной, как в старых детективных фильмах. Цена – чуть больше 7000 гривен.

Французский парфюмер Жан-Клод Элени переосмыслил культовый аромат Hermes, добавив уникальную ноту. Эта туалетная вода имеет интересное сочетание ветивера, кожи и цистуса лабданума, что создает теплый, чувственный аромат, интригующий и одновременно вневременной, как в старых детективных фильмах. Цена – чуть больше 7000 гривен. Tom Ford's Ombré Leather. Этот аромат является одним из самых популярных у Тома Форда, особенно для тех, кого привлекают теплые. Вдохновленный американским Западом, он открывается живым сочетанием имбиря, кориандра и кардамона, придавая цитрусовый и травянистый шлейф. В сердце – смелый кожаный аккорд, тлеющее богатство которого подчеркивает золотистое тепло шафрана. Цена – чуть меньше 7000 гривен.

Кожаные духи лучше всего подходят для вечернего или официального мероприятия / Фото производителей

К теме Вот 3 невероятно удачных мужских парфюма, вдохновленные цветочными букетами

Ferragamo Intense Leather. Дерзкий, немного резкий, этот аромат – о контрастах. Он начинается с пикантного удара мандарина и розового перца, сбалансированного свежей травянистой вибрацией мускатного шалфея. А настоящей звездой является база – смелый кожаный аккорд, который смягчает землистый мускус и дубовый мох. Цена – около 4500 гривен.

Дерзкий, немного резкий, этот аромат – о контрастах. Он начинается с пикантного удара мандарина и розового перца, сбалансированного свежей травянистой вибрацией мускатного шалфея. А настоящей звездой является база – смелый кожаный аккорд, который смягчает землистый мускус и дубовый мох. Цена – около 4500 гривен. Gucci's The Alchemist's Garden: The Voice of the Snake. Это древесно-кожаный аромат с глубиной кожаного аккорда, дымностью удового дерева и теплом абсолюта цистуса. Это смелый и гипнотический запах, который специально разработан для того, чтобы его можно было наносить слоями для создания персонализированного аромата. Цена – не менее 16000 гривен.

Итак, что бы вы ни хотели подчеркнуть (силу, стиль, характер или любую другую вашу особую черту), кожаные духи подойдут вам лучше. Это, конечно, если вы из тех мужчин, что выбирают неординарность и решительность.