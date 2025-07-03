3 июля, 06:45
Вот 10 лучших парфюмов для мужчин, по мнению Forbes
Основні тези
- Forbes составил список из 10 лучших мужских духов, среди которых Jo Malone Cypress & Grapevine, Huron Sea Salt + Driftwood, Krigler Lindauer Löwe 08 и другие.
- Парфюмы выбраны по разным категориям, например лучшие универсальные, лучшие роскошные, древесные, пряные или цитрусовые ароматы.
Мужской парфюм – один из тонких инструментов самовыражения. А лучшие из них – это ароматы, которые можно носить ежедневно, которые долго держатся, и которые нравятся буквально всем.
При этом они не должны быть базовыми и, тем более, предсказуемыми. Подборку из 10 таких сформировали в редакции Forbes, ее передаст вам 24 Канал.
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Лучшие мужские духи: первая десятка от Forbes
Выбор аромата является глубоко личным, так что не обойдется без экспериментов, прежде чем вы найдете именно ваш. А начать можно вот с каких (потому что они лучшие):
- Лучший парфюм для мужчин в целом – Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense. Основные ноты – кипарис, виноградная лоза, мох. Аромат свежий, древесно-ароматический, бодрый, но не слишком сильный. Он достаточно универсален для дневного или вечернего использования и излучает силу и изысканность.
- Лучший парфюм для мужчин для любого времени года – Huron Sea Salt + Driftwood. Основные ноты – мандарин, кардамон, анис, шалфей, ветивер, кедр. Аромат скромный, но смелый и стойкий.
- Лучший роскошный парфюм для мужчин – Krigler Lindauer Löwe 08. Основные ноты – зеленый чай, мандарин, роза, герань, кедр, амбра. Аромат Альп, символизирующий мужественность, силу и храбрость. Изысканный и идеальный для летних путешествий.
- Лучший древесный аромат для мужчин – Tom Ford Bois Pacifique. Основные ноты – куркума, сандал, дуб. Аромат привлекает внимание стильно и непринужденно. Эту смесь часто описывают как чувственную и сексуальную.
Выбор аромата является глубоко личным, но выбирать стоит из лучших / Смотрите фото производителей
- Самый лучший парфюм для мужчин по цене – Ralph Lauren Polo 67. Основные ноты – бергамот, ананас, шалфей, можжевельник, ветивер, пачули. Это признанный универсальный вариант и относительно недорогой как для качественного аромата. Запах не слишком сильный, но долго держится.
- Лучший парфюм для молодых мужчин – Chanel Bleu de Chanel. Основные ноты – цитрусовый аккорд, лабданум, сандаловое дерево, кедр. Это бестселлер уже много лет, изысканный и утонченный, который можно носить в любое время года.
- Самый лучший пряный парфюм для мужчин – Dior Sauvage Elixir. Основные ноты – грейпфрут, мускатный орех, корица, лаванда, сандал, пачули, ветивер. Этот аромат привлекает внимание, его теплые и пряные ноты хорошо ощущаются и не выветриваются быстро. Хороший выбор для прохладных месяцев и особых случаев.
- Лучший цветочный парфюм для мужчин – Yves Saint Laurent YSL Myslf. Основные ноты – бергамот, цветок апельсина, пачули. Это цветочный аромат с тонкими нюансами, свежий, приятный для окружающих. Даже для мужчин, которые считают, что цветы – это слишком.
- Лучший фруктовый парфюм для мужчин – Commodity Juice Expressive. Основные ноты – малина, ревень, клубника, роза, амбра. В этом нетрадиционном и сочном аромате – сбалансированная сладость. Обозреватели описывают его как освежающий и яркий.
- Лучший цитрусовый парфюм для мужчин – Acqua Di Parma Colonia. Основные ноты – лимон, бергамот, апельсин, лаванда, розмарин, ветивер, сандал. Символ итальянской элегантности, солнечный и яркий, превосходный для ежедневного использования, особенно в теплые месяцы.