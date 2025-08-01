Smellmaxxing разбушевался: западная молодежь тратит баснословные тысячи долларов на коллекции духов

Smellmaxxing – это современный тренд, который все больше захватывает молодых мужчин, особенно подростков и студентов. И они тратят сотни, а иногда и тысячи долларов на коллекции парфюмов.

Это движение зародилось в тиктоке и отражает рост интереса к мужскому уходу за собой и стремление выражать индивидуальность. 24 Канал благодаря RNZ расскажет об этом подробнее.

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Тикток и духи: почему подростки тратят столько денег на ароматы?

Благодаря социальным сетям молодые люди, такие как 17-летний Ван МакКорт из Новой Зеландии, собирают коллекции духов, которые действительно впечатляют. А еще и охотно делятся знаниями о них.

МакКорт только старшеклассник, но уже имеет коллекцию из 25 флаконов на 5000 долларов. Среди них, например, два аромата Louis Vuitton по 500 долларов каждый.

Парень начал с популярного Y от Yves Saint Laurent, а теперь отдает предпочтение нишевым брендам, вроде Guerlain и Maison Francis Kurkdjian. Его любимый аромат – Vibrato от Sospiro с нотами лимона и лайма.

Коллекция духов старшеклассника Вана МакКорта на 5000 долларов / Фото RNZ

Как Ван зарабатывает на свою страсть? А перепродавая духи и работая неполный день. Заметим, что он не один такой фанат тренда smellmaxxing даже среди своих друзей.

В целом в тиктоке smellmaxxing процветает благодаря инфлюенсерам с сотнями тысяч подписчиков, которые делятся подробными обзорами духов. Они обсуждают, какие ароматы стоит наносить щедро, какие экономно, которые нравятся или не нравятся женщинам и тому подобное.

21-летний студент Райан из Окленда имеет коллекцию на 1000 долларов, и для него smellmaxxing – это способ чувствовать себя увереннее и чище, а не только привлекать кого-то. И он, как многие другие молодые люди на Западе, приходит в парфюмерные студии уже со знаниями о брендах и нотах.

Да и глобальная индустрия мужских духов растет и, по прогнозам, достигнет 80 миллиардов долларов к 2031 году. А smellmaxxing, часть более широкого движения looksmaxxing, подчеркивает изменение представлений о маскулинности, где уход за собой является нормой.