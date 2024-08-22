Это не в трендах, а вместо этого подростки прибегают к smellmaxxing. Некоторые даже тратят все свои карманные деньги на роскошные духи вроде Dior, Chanel, Valentino или Tom Ford.

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Что такое smellmaxxing

Вот что такое smellmaxxing: иметь ауру, харизму, которая излучает роскошь, зрелость и уверенность в себе. Тренд пока особенно распространен в США и еще не приобрел значительной популярности в Европе. Но вскоре этот тренд, несомненно, пересечет Атлантику, поскольку он уже заполоняет тикток.

Smellmaxxing – это о придании большого значения выбору аромата с особым акцентом на роскошные бренды. Тренд продвигают известные инфлюенсеры, например немец Jeremy Fragrance, которого называют "парфюмерным Майклом Джексоном", или 17-летний TheCologneBoy, коллекционер духов с миллионами подписчиков в тиктоке.

с особым акцентом на роскошные бренды. Тренд продвигают известные инфлюенсеры, например немец Jeremy Fragrance, которого называют "парфюмерным Майклом Джексоном", или 17-летний TheCologneBoy, коллекционер духов с миллионами подписчиков в тиктоке. Они дают советы, как выбрать духи, как их правильно наносить и как организовать свою коллекцию ароматов дома. Ведь желательно иметь несколько ароматов для разных случаев: спорта, школы или свидания. Например, для спортзала лучше выбирать ароматы со свежими бодрыми запахами. Цитрусовые или йодные ноты идеальны для поддержания освежающей ауры даже во время интенсива.

Как правило, энтузиасты smellmaxxing сначала выбирают фирменный аромат, а потом – дополнительные ароматы, чтобы разнообразить удовольствие.

Подростки прибегают к smellmaxxing, чтобы излучать харизму, роскошь, зрелость и уверенность в себе / Коллаж 24 Канала фото NYT и freepik

Почему тренд Smellmaxxing особенно популярен среди молодежи

За инфлюенсерами следят миллионы поклонников, и охватывают они по большей части молодую аудиторию, начиная со школьников. Исследование, проведенное инвестиционным банком Piper Sandler, показало, что ежегодное потребление ароматов подростками в США уже выросло на 23% с весны 2023 года.

Dior и Valentino также утверждают, что завоевали долю рынка среди мужчин до 18 лет. Для этих молодых поклонников использование роскошного аромата стало признаком зрелости, способом выразить свою индивидуальность и стиль, а также почувствовать себя уже взрослыми.

способом выразить свою индивидуальность и стиль, а также почувствовать себя уже взрослыми. Однако, по большей части из-за неуклюжести или неопытности, некоторые школьники распыляют на себя слишком много. Или смешивают слишком разные духи. И этого достаточно, чтобы вызвать головную боль на условном уроке математики.

Smellmaxxing порой внушает в сознание мальчиков, что они обязательно должны пользоваться дорогими духами, чтобы быть "популярными". Однако в этом тренде есть что-то трогательное, что напоминает нам о том, что подростки просто нетерпеливо ждут, когда же они станут взрослыми. Может, немного слишком нетерпеливо.