Действительно ли бег натощак ускоряет процесс похудения

Бег или кардио натощак может быть деликатной темой. Предпосылка проста: выполняя упражнения перед завтраком или после голодания, ваше тело использует накопленный жир в качестве топлива, а не полагается на легкодоступный гликоген.

Звучит как идеальное решение для похудения, но есть подвох – чаши весов не всегда склоняются в вашу пользу так, как вы надеетесь. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Стоит ли заниматься физическими упражнениями на пустой желудок

Бег натощак может ускорить метаболизм жиров во время тренировки, но проблема в том, что ваше тело занимается именно потреблением, а не эстетикой. Организм адаптируется, сохраняя энергию после пробежки, что потенциально уменьшает сжигание калорий в течение остального дня.

Также здесь важны личные предпочтения. Для утренних людей, которые чувствуют себя легкими и энергичными перед едой, физические упражнения натощак могут быть естественным продолжением дня. Но для других пропуск завтрака перед тренировкой может привести к головокружению, снижению работоспособности или ужасному спаду в середине пробежки.

Бег натощак звучит как идеальное решение для похудения, но есть подвох / Фото freepik

Научные исследования тоже не показывают однозначных результатов. Например, исследование 2018 года Кембриджского университета выявило лишь то, что тренировки натощак и после еды могут по-разному влиять на метаболизм. В частности, кардио натощак может быть эффективным для сжигания жира во время самой тренировки, но оно необязательно приводит к большей потере веса со временем.

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Одним из потенциальных недостатков является и риск сжигания мышц для получения энергии. Если вы не будете осторожными, ваше тело может погрузиться в запасы белка, что повредит вашим долгосрочным фитнес-целям.

Итак, тренировки натощак могут показать быструю потерю веса, собственно, на весах, но они также могут привести к потере мышц, которые потом трудно восстановить и поддерживать. Более того, долгосрочные побочные эффекты тренировок натощак – это и вялость кожи, и даже преждевременное старение.