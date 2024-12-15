И если это про вас, персональный тренер Люк Зокки (который тренирует Криса Хемсворта) предлагает попробовать эту получасовую тренировку. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Хороший пример интенсивной получасовой тренировки для всего тела
Разработанное Зокки занятие может длиться всего лишь 30 минут, но оно включает в себя 8 упражнений, половину из которых нужно повторить в 3 подхода с минимальным отдыхом. Это идеальная тренировка для тех, кто хочет нарастить силу, мышечную массу и сжечь жир.
Высокая интенсивность – это часть так называемой метаболической тренировки. Эти 8 движений прорабатывают ноги, туловище, руки, грудь и плечи. Единственный вопрос: сможете ли вы все это сделать?
Для выполнения этих упражнений вам понадобятся гантели, а если у вас есть скамья для поднятия веса – еще лучше. Если ее нет, вы можете выполнять упражнения на полу с ковриком, но амплитуда движений будет меньше.
Первые 4 движения следует повторять по 3 подхода. Вам не нужно отдыхать между упражнениями, но вы можете сделать перерыв в 30 секунд между подходами. После того как вы выполнили эти подходы, можно переходить к следующим 4 упражнениям, которые выполняют 1 раз.
Персональный тренер Люк Зокки предлагает эту получасовую тренировку: смотрите видео centrfit
Все, что вам нужно сделать сейчас – это подготовиться, мотивировать себя и, собственно, начать. Вот содержание тренировки:
- Разминка – 3 минуты. Это поза собаки головой вниз и поочередное касание пальцами левой и правой руки.
- Цикл первый – это жим гантелей лежа, пуловер с гантелями, разведение гантелей на груди и задний мах. Для каждого упражнения – 3 по 8 повторений.
- Второй цикл – это подтягивание коленей на скамье с 8 повторениями, альпинизм на 20 секунд, восьмерка на 8 повторений и снова альпинизм на 20 секунд.
- И охлаждение – это растяжки и поза ребенка.