И если это про вас, персональный тренер Люк Зокки (который тренирует Криса Хемсворта) предлагает попробовать эту получасовую тренировку. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Хороший пример интенсивной получасовой тренировки для всего тела

Разработанное Зокки занятие может длиться всего лишь 30 минут, но оно включает в себя 8 упражнений, половину из которых нужно повторить в 3 подхода с минимальным отдыхом. Это идеальная тренировка для тех, кто хочет нарастить силу, мышечную массу и сжечь жир.

Высокая интенсивность – это часть так называемой метаболической тренировки. Эти 8 движений прорабатывают ноги, туловище, руки, грудь и плечи. Единственный вопрос: сможете ли вы все это сделать?

Для выполнения этих упражнений вам понадобятся гантели, а если у вас есть скамья для поднятия веса – еще лучше. Если ее нет, вы можете выполнять упражнения на полу с ковриком, но амплитуда движений будет меньше.

Первые 4 движения следует повторять по 3 подхода. Вам не нужно отдыхать между упражнениями, но вы можете сделать перерыв в 30 секунд между подходами. После того как вы выполнили эти подходы, можно переходить к следующим 4 упражнениям, которые выполняют 1 раз.

Персональный тренер Люк Зокки предлагает эту получасовую тренировку: смотрите видео centrfit

Все, что вам нужно сделать сейчас – это подготовиться, мотивировать себя и, собственно, начать. Вот содержание тренировки: