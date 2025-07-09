Позаботьтесь о своем авто летом: 10 простых советов, как справиться с жарой

Летние поездки обычно несложные, но против этого нагло выступает жара. К сожалению, она способна мелкие неурядицы превратить в довольно горькие неприятности.

Чтобы это предотвратить, следует прежде всего наработать собственные привычки по летнему уходу за автомобилем. 24 Канал со ссылкой на yahoo!autos расскажет о них подробнее. Смотрите также Если эти 10 знаков на панели заставляют вас паниковать – прекратите: а вот как надо действовать Давайте подготовим ваш автомобиль к лету и жаре: вот что нужно сделать Проверьте и долейте все важные жидкости: охлаждающую, моторное масло, трансмиссионную жидкость, тормозную, жидкость для омывателя стекла. Жара заставляет их работать интенсивнее и быстрее испаряться, поэтому контролировать их следует тщательно.

охлаждающую, моторное масло, трансмиссионную жидкость, тормозную, жидкость для омывателя стекла. Жара заставляет их работать интенсивнее и быстрее испаряться, поэтому контролировать их следует тщательно. Проверьте аккумулятор, потому что летняя жара тихо убивает его. Высокие температуры приводят к испарению внутренних жидкостей, что ослабляет производительность, пока однажды он просто не выйдет из строя. Проверьте клеммы на коррозию и держите их в чистоте. Имейте при себе кабели или специальное портативное устройство для запуска двигателя. Относительно электромобилей, жара создает дополнительную нагрузку на аккумуляторы, поэтому советуют поддерживать их в среднем диапазоне заряда – это помогает уменьшить долгосрочную деградацию.

потому что летняя жара тихо убивает его. Высокие температуры приводят к испарению внутренних жидкостей, что ослабляет производительность, пока однажды он просто не выйдет из строя. Проверьте клеммы на коррозию и держите их в чистоте. Имейте при себе кабели или специальное портативное устройство для запуска двигателя. Относительно электромобилей, жара создает дополнительную нагрузку на аккумуляторы, поэтому советуют поддерживать их в среднем диапазоне заряда – это помогает уменьшить долгосрочную деградацию. Контролируйте давление в шинах еженедельно. При недостаточном давлении на горячих дорогах могут произойти проколы. А чрезмерное давление – это нестабильное прохождение поворотов, неравномерный износ и тому подобное. Для проверки давления используйте настоящий манометр. И не забудьте проверить запаску.

еженедельно. При недостаточном давлении на горячих дорогах могут произойти проколы. А чрезмерное давление – это нестабильное прохождение поворотов, неравномерный износ и тому подобное. Для проверки давления используйте настоящий манометр. И не забудьте проверить запаску. Регулярно мойте и натирайте воском. Ультрафиолет окисляет прозрачный слой краски, а еще насекомые, птичий помет и другие токсины становятся химическим оружием против вашего авто. Поэтому мойте его и ежемесячно наносите воск. И, по возможности, паркуйтесь в тени. Восстановление краски стоит недешево, лучше защищайте ее. Следует наработать собственные привычки по летнему уходу за автомобилем / Фото freepik Используйте солнцезащитный козырек, чтобы защитить салон автомобиля, а особенно приборную панель. Еще одно преимущество – вам не будет больно, когда будете садиться на сиденье (чехлы на сиденье или даже накидывание полотенца во время парковки – тоже хорошие идеи).

чтобы защитить салон автомобиля, а особенно приборную панель. Еще одно преимущество – вам не будет больно, когда будете садиться на сиденье (чехлы на сиденье или даже накидывание полотенца во время парковки – тоже хорошие идеи). Проверьте и замените воздушный фильтр салона и стеклоочистители. Забитый фильтр может снизить эффективность использования топлива, повредить двигатель и загрязнить воздух в салоне. А стеклоочистители медленно погибают на солнце, их обычно следует заменять каждые 6 – 12 месяцев (но экстремальная жара может сократить этот срок).

Забитый фильтр может снизить эффективность использования топлива, повредить двигатель и загрязнить воздух в салоне. А стеклоочистители медленно погибают на солнце, их обычно следует заменять каждые 6 – 12 месяцев (но экстремальная жара может сократить этот срок). Очищайте фары и салон. Это займет немного времени, но ощутимо улучшит как внешний вид, так и безопасность. Вы будете удивлены, насколько ярче будут светить ваши фары после обычной чистки. А из салона уберите весь песок, крошки от еды, протрите приборную панель и дверные панели покрытием с защитой от ультрафиолета, обработайте также и сиденья.

Это займет немного времени, но ощутимо улучшит как внешний вид, так и безопасность. Вы будете удивлены, насколько ярче будут светить ваши фары после обычной чистки. А из салона уберите весь песок, крошки от еды, протрите приборную панель и дверные панели покрытием с защитой от ультрафиолета, обработайте также и сиденья. Поддерживайте кондиционер в наилучшем состоянии. Низкий уровень хладагента, засоренный фильтр или проблемы с компрессором не должны вас беспокоить. Не ждите, пока кондиционер выйдет из строя во время самой жаркой недели.

Низкий уровень хладагента, засоренный фильтр или проблемы с компрессором не должны вас беспокоить. Не ждите, пока кондиционер выйдет из строя во время самой жаркой недели. Смазывайте уплотнители дверей и багажника. Жаркая погода высушивает резиновые уплотнители, они трескаются или становятся липкими. Используйте силиконовый спрей, и примерно 2 – 4 раза в год.

Жаркая погода высушивает резиновые уплотнители, они трескаются или становятся липкими. Используйте силиконовый спрей, и примерно 2 – 4 раза в год. Тонируйте окна. Это помогает поддерживать прохладу в салоне, защищает обивку от повреждения солнцем и уменьшает блики на дороге. Летом это может значительно снизить температуру в салоне.