Подбайте про своє авто влітку: 10 простих порад, як упоратися зі спекою

Літні поїздки зазвичай нескладні, але проти цього нахабно виступає спека. На жаль, вона здатна дрібні негаразди перетворити на доволі гіркі неприємності.

Щоб цьому запобігти, слід передовсім напрацювати власні звички щодо літнього догляду за автомобілем. 24 Канал із посиланням на yahoo!autos розповість про них докладніше. Дивіться також Якщо ці 10 знаків на панелі змушують вас панікувати – припиніть: а ось як треба діяти Нумо підготуємо ваш автомобіль до літа та спеки: ось що потрібно зробити Перевірте та долийте усі важливі рідини: охолоджувальну, моторну оливу, трансмісійну рідину, гальмівну, рідину для омивача скла. Спека змушує їх працювати інтенсивніше і швидше випаровуватися, тож контролювати їх слід ретельніше.

охолоджувальну, моторну оливу, трансмісійну рідину, гальмівну, рідину для омивача скла. Спека змушує їх працювати інтенсивніше і швидше випаровуватися, тож контролювати їх слід ретельніше. Перевірте акумулятор, бо літня спека тихо вбиває його. Високі температури призводять до випаровування внутрішніх рідин, що послаблює продуктивність, поки одного дня він просто не вийде з ладу. Перевірте клеми на корозію та тримайте їх у чистоті. Майте при собі кабелі або спеціальний портативний пристрій для запуску двигуна. Щодо електромобілів, спека створює додаткове навантаження на акумулятори, тому радять підтримувати їх в середньому діапазоні заряду – це допомагає зменшити довгострокову деградацію.

бо літня спека тихо вбиває його. Високі температури призводять до випаровування внутрішніх рідин, що послаблює продуктивність, поки одного дня він просто не вийде з ладу. Перевірте клеми на корозію та тримайте їх у чистоті. Майте при собі кабелі або спеціальний портативний пристрій для запуску двигуна. Щодо електромобілів, спека створює додаткове навантаження на акумулятори, тому радять підтримувати їх в середньому діапазоні заряду – це допомагає зменшити довгострокову деградацію. Контролюйте тиск у шинах щотижня. За недостатнього тиску на гарячих дорогах можуть статися проколи. А надмірний тиск – це нестабільне проходження поворотів, нерівномірний знос тощо. Для перевірки тиску використовуйте справжній манометр. І не забудьте перевірити запаску.

щотижня. За недостатнього тиску на гарячих дорогах можуть статися проколи. А надмірний тиск – це нестабільне проходження поворотів, нерівномірний знос тощо. Для перевірки тиску використовуйте справжній манометр. І не забудьте перевірити запаску. Регулярно мийте та натирайте воском. Ультрафіолет окиснює прозорий шар фарби, а ще ж комахи, пташиний послід та інші токсини стають хімічною зброєю проти вашого авто. Тому мийте його та щомісяця наносьте віск. І, за можливості, паркуйтеся в тіні. Відновлення фарби коштує недешево, краще захищайте її. Слід напрацювати власні звички щодо літнього догляду за автомобілем / Фото freepik Використовуйте сонцезахисний козирок, щоб захистити салон автомобіля, а особливо приладову панель. Ще одна перевага – вам не буде боляче, коли сідатимете на сидіння (чохли на сидіння або навіть накидання рушника під час паркування – теж гарні ідеї).

щоб захистити салон автомобіля, а особливо приладову панель. Ще одна перевага – вам не буде боляче, коли сідатимете на сидіння (чохли на сидіння або навіть накидання рушника під час паркування – теж гарні ідеї). Перевірте та замініть повітряний фільтр салону та склоочисники. Забитий фільтр може знизити ефективність використання палива, пошкодити двигун і забруднити повітря в салоні. А склоочисники повільно гинуть на сонці, їх зазвичай слід замінювати кожні 6 – 12 місяців (але екстремальна спека може скоротити цей строк).

Забитий фільтр може знизити ефективність використання палива, пошкодити двигун і забруднити повітря в салоні. А склоочисники повільно гинуть на сонці, їх зазвичай слід замінювати кожні 6 – 12 місяців (але екстремальна спека може скоротити цей строк). Очищуйте фари та салон. Це займе небагато часу, але відчутно поліпшить як зовнішній вигляд, так і безпеку. Ви будете здивовані, наскільки яскравіше світитимуть ваші фари після звичайного чищення. А з салону приберіть весь пісок, крихти від їжі, протріть приладову панель та дверні панелі покриттям із захистом від ультрафіолету, обробіть також і сидіння.

Це займе небагато часу, але відчутно поліпшить як зовнішній вигляд, так і безпеку. Ви будете здивовані, наскільки яскравіше світитимуть ваші фари після звичайного чищення. А з салону приберіть весь пісок, крихти від їжі, протріть приладову панель та дверні панелі покриттям із захистом від ультрафіолету, обробіть також і сидіння. Підтримуйте кондиціонер у найкращому стані. Низький рівень холодоагенту, засмічений фільтр або проблеми з компресором не повинні вас турбувати. Не чекайте, поки кондиціонер вийде з ладу під час найспекотнішого тижня.

Низький рівень холодоагенту, засмічений фільтр або проблеми з компресором не повинні вас турбувати. Не чекайте, поки кондиціонер вийде з ладу під час найспекотнішого тижня. Змащуйте ущільнювачі дверей і багажника. Спекотна погода висушує гумові ущільнювачі, вони тріскаються або стають липкими. Використовуйте силіконовий спрей, і приблизно 2 – 4 рази на рік.

Спекотна погода висушує гумові ущільнювачі, вони тріскаються або стають липкими. Використовуйте силіконовий спрей, і приблизно 2 – 4 рази на рік. Тонуйте вікна. Це допомагає підтримувати прохолоду в салоні, захищає оббивку від пошкодження сонцем і зменшує відблиски на дорозі. Влітку це може значно знизити температуру в салоні.