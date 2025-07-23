Они преодолели физические и психологические вызовы, демонстрируя несокрушимость духа. Их опыт серфинга в рамках реабилитации в центре UNBROKEN показывает, пишет 24 Канал, как физическая активность помогает вернуться к полноценной жизни.

Смотрите также Ветераны ГУР с ампутациями бросили вызов одному из самых жестких забегов в мире

Несокрушимые духом: как серфинг стал частью реабилитации после войны?

22-летний Михаил Тернавский из Сумской области с детства мечтал о военной карьере. В 18 лет он пошел на срочную службу, а в марте 2024 года присоединился к Третьей штурмовой бригаде. В январе 2025 года во время боевого задания на Луганщине он подорвался на противопехотной мине, потеряв ногу, пишет "Рубрика".

После ампутации Михаил начал реабилитацию в центре UNBROKEN во Львове. Здесь он не только работает над физическим восстановлением, но и открывает новые горизонты через спорт. Играя в теннис, баскетбол, занимаясь боксом и ампфутболом, он тренирует тело и дух.

Его первая попытка серфинга на протезе стала настоящим триумфом – Михаил сразу встал на доску, продемонстрировав невероятную силу воли. Его цель – вернуться к службе, и спорт помогает ему приближаться к ней.

Вот так спорт возвращает воинов к жизни: смотрите видео UNBROKEN

24-летний Олег Завалецкий также есть на этом видео. Он провел более 3 лет в плену, но это не сломило его дух. Вернувшись на мирную территорию, он смело взялся за новые вызовы. В рамках реабилитации в UNBROKEN Олег присоединился к серфингу вместе с Михаилом.

Этот опыт стал для него не только физическим испытанием, но и способом восстановить уверенность в себе. Спорт помогает Олегу адаптироваться к новой жизни.

Истории Михаила и Олега доказывают, что даже после самых тяжелых испытаний возможно найти новые цели. Спорт в центре UNBROKEN не только укрепляет тело, но и вдохновляет на новые свершения. Их несокрушимость – пример для всех, кто стремится преодолеть трудности.