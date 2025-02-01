Гейтс не из тех богачей, которые прибегают к причудливым экспериментам или чрезвычайно дорогим методам. Наоборот – он обнаружил, что очень простые вещи могут иметь наибольшее значение, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Билл Гейтс и его ключи к более длинной и счастливой жизни

Дело в том, что само по себе долголетие не имеет смысла. Никто не хочет жить дольше, если эти дополнительные годы не будут качественными, если не будет возможности наслаждаться жизнью. Основатель Microsoft утверждает, что этого можно достичь с помощью нескольких изменений, которые легко внедряются в любую рутину.

Гейтс называл 3 ключа к своей лучшей жизни / Фото АР