И спортзал не нужен: эта тренировка поможет вам укрепить все тело с помощью колоды карт
- "Тюремная тренировка" с колодой карт стала популярной в Великобритании для укрепления тела без специального оборудования.
- Каждая масть карт определяет обусловленное упражнение, а число – количество повторений, что делает тренировку доступной, универсальной, а еще и веселой.
Интересный факт – "тюремная тренировка" прямо сейчас стоит в топе поисковых запросов в гугле среди британцев, которые стремятся поддерживать себя в хорошей форме. И, к счастью, это не страшно и гораздо веселее, чем звучит.
Концепция просто касается тренировок, которые могут развить силу, мышцы и физическую форму с небольшим количеством оборудования или вообще без него. 24 Канал благодаря Independent опишет подробнее.
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"Колода боли": что это за тренировка и как ее выполнять
Формат невероятно доступный, универсальный и подходит для любого уровня физической подготовки. Все, что вам нужно, чтобы попробовать – это колода игральных карт. И вот что дальше:
- Возьмите колоду карт, перетасуйте, а затем положите рубашкой вверх.
- Назначьте упражнение для каждой масти. Например, отжимание для бубны, восхождение для червы, приседания для пики и приседания для трефы.
- Переверните первую карту. Масть будет определять, какое упражнение вы будете выполнять, а число – сколько повторений нужно выполнить.
- Пройдитесь колодой, пока не перевернете все карты. То есть вы должны сделать 95 повторений каждого упражнения и 380 повторений в целом.
Да, эта тренировка содержит много повторений – слишком много для некоторых. Но вы можете легко масштабировать ее в соответствии с вашим уровнем подготовки, временных рамок и других переменных.
Например, не используйте всю колоду или измените упражнения по шкале сложности. Например, отжиматься вы можете начать от стены, и со временем перейти к более низкому положению рук.
Коротко о преимуществах "Колоды боли":
- Одним из главных преимуществ этой "тюремной тренировки" является ее доступность (вам не нужно иметь никакого дорогого инвентаря, чтобы попробовать, только колода карт).
- Вторым – его фантастическая универсальность, позволяющая вам подбирать продолжительность и упражнения в соответствии с вашим уровнем физической подготовки.
- И третья – если вы сможете быстро двигаться во время тренировки, это повысит ваш пульс и бросит вызов вашей выносливости, чтобы получить дополнительные бонусы.
- Но самое лучшее в этой тренировке – это то, что она веселая и в форме игры. Это куда более увлекательно, чем обычные подходы, повторения и отдых.