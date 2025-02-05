Но делаете ли вы отжимания правильно? 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness поможет разобраться.

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Идеальное отжимание – вот оно какое

Мы понимаем, как трудно победить привычку к олдскульному выполнению этого упражнения, ведь большинство людей отжимаются с первого своего урока физкультуры в жизни. Но чтобы получить максимальную отдачу, следует овладеть определенными тонкостями правильной техники.

В этом иллюстрированном пособии вы увидите эти тонкости от начала до конца. Так что присмотритесь, обращайте внимание на детали и прокладывайте свой путь к более сильной верхней части тела.

отжимания правильная техникаКак сделать идеальное отжимание / Иллюстрация The Art of Manliness

Вот на что указывают авторы иллюстрации на картинке 1:

  • Выровняйте ноги, позвоночник и шею.
  • Сожмите ягодицы.
  • Держите ноги вместе.
  • Расположите руки прямо под плечами.

Главные акценты с картинки 2:

  • Держите прямую линию вдоль ног, позвоночника и шеи.
  • Вдыхайте, когда опускаетесь на землю.
  • Держите бицепсы близко к телу.

Важное о картинке 3:

  • Держите пресс задействованным, когда начинаете отталкиваться вверх.
  • Опускайтесь, пока грудь не коснется пола.

И 4 картинка, чтобы финализировать результат:

  • Выдохните, когда отталкиваетесь назад.
  • Не смыкайте локти вверху, сохраняйте некоторое мышечное напряжение.