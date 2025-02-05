Но делаете ли вы отжимания правильно? 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness поможет разобраться.

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Идеальное отжимание – вот оно какое

Мы понимаем, как трудно победить привычку к олдскульному выполнению этого упражнения, ведь большинство людей отжимаются с первого своего урока физкультуры в жизни. Но чтобы получить максимальную отдачу, следует овладеть определенными тонкостями правильной техники.

В этом иллюстрированном пособии вы увидите эти тонкости от начала до конца. Так что присмотритесь, обращайте внимание на детали и прокладывайте свой путь к более сильной верхней части тела.

Как сделать идеальное отжимание / Иллюстрация The Art of Manliness

Вот на что указывают авторы иллюстрации на картинке 1:

Выровняйте ноги, позвоночник и шею.

Сожмите ягодицы.

Держите ноги вместе.

Расположите руки прямо под плечами.

Главные акценты с картинки 2:

Держите прямую линию вдоль ног, позвоночника и шеи.

Вдыхайте, когда опускаетесь на землю.

Держите бицепсы близко к телу.

Важное о картинке 3:

Держите пресс задействованным, когда начинаете отталкиваться вверх.

Опускайтесь, пока грудь не коснется пола.

И 4 картинка, чтобы финализировать результат: