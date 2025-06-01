Возьмите гири – они дают результат: вот упражнения, которые помогут вам сформировать стальной пресс

Сколько упражнений для мышц туловища вы делаете годами, чтобы построить рельефный пресс и сильный торс? Предполагаем, их можно пересчитать по пальцам одной руки.

И таких людей много, вы не одиноки. Большинство упражнений выполняют на полу – планки, скручивания, приседания. Однако – есть альтернатива. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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3 упражнения с гирями, которые сделают ваш пресс стальным

Речь об упражнениях, которые выполняют стоя. И они не только добавят вашей тренировке разнообразия, дополнив те упражнения, которые вы уже выполняете, но и улучшат ваши результаты.

То есть не надо заменять одни упражнения другими, потому что все они важны и имеют разные цели. А надо создать насыщенную программу, с помощью которой вы полноценно проработаете все мышечные группы.

А теперь внимание: персональные тренеры советуют добавить к вашей тренировке упражнения на мышцы кора с гирями. Гири позволяют выполнять динамические движения с большим диапазоном, темпом и кардио.

Большинство упражнений выполняют на полу, но есть альтернатива – стоя и с гирями / Фото freepik

Эксперт по фитнесу Кэмерон Ахаус в социальных сетях написал о своих 3 любимых упражнения с гирями. Он убежден – чтобы достичь результатов, рано или поздно вам придется выучить их. И это не будет проблемой – наоборот, вы будете в восторге от них.

Первое упражнение – "рубка дров с коленом на полу" . Оно имитирует это движение, откуда и название. И оно тренирует преимущественно косые мышцы и мышцы, защищающие позвоночник.

. Оно имитирует это движение, откуда и название. И оно тренирует преимущественно косые мышцы и мышцы, защищающие позвоночник. Вторая – "путешествие вокруг света с гирями" . С ней вам приходится удерживать вес и прямую осанку. Поэтому кор будет в напряжении постоянно, почти как во время планки. Упражнение очень полезно для плеч, рук и запястий.

. С ней вам приходится удерживать вес и прямую осанку. Поэтому кор будет в напряжении постоянно, почти как во время планки. Упражнение очень полезно для плеч, рук и запястий. И третье – "гало с бедрами". Это упражнение похоже на предыдущее, но здесь вы постоянно держите гирю двумя руками и пропускаете ее над головой. Это требует постоянного напряжения мышц туловища и удерживания равновесия.

Три любимых упражнения тренера с гирями: смотрите видео cameronahouse

Если вы не обращали внимания раньше на эти упражнения, обратите сейчас – и ваши регулярные тренировки и физическая форма будут вам благодарны.