Не пейте сразу кофе и не тянитесь к сигаретам: вот утренние ошибки, которые со старта портят ваш день
- Начало дня с негативных привычек, таких как откладывание будильника, использование телефона, сладкий завтрак и другие, может ухудшить настроение и энергию.
- Стоит избегать этих привычек, заменяя их на положительные практики, такие как естественное пробуждение, сбалансированный завтрак и позитивное мышление.
Говорят, как вы свой день начнете, так его и проведете. А потому следует как минимум избегать нескольких привычек, которые не только портят вашу утреннюю рутину, но и задают плохой тон следующим часам.
Потому что с этими привычками вы, даже если выспались, чувствуете себя уставшим и демотивированным. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о них подробнее.
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Каким должен быть идеальный старт дня: уберите эти 6 ошибок из вашего утра
С первых минут после пробуждения мы часто поддаемся привычкам, которые забирают у нас энергию. Рассказываем, чего делать не следует, и что вместо этого делать стоит, чтобы создать наилучшие условия для продолжения дня.
- Не откладывайте будильник – вставайте сразу. Да, несколько минут дополнительного сна кажутся вам чрезвычайно привлекательными, но они на самом деле вредят. Кроме того, что это не полноценный сон, а разорванный, они еще и формируют нам плохое настроение – потому что мы же понимаем, что вставать таки следует, но не делаем этого, и чувствуем себя виноватыми. И после этих нескольких минут встаем с чувством растерянности и усталости. Лучше таки встать и эти минуты посвятить себе.
- Отложите мобильный телефон – не нагружайте себя соцсетями. Многие начинают свое утро с того, что сразу берут телефон. Новости, сообщения, социальные сети – и вот уже прошло полчаса. Это не просто потеря качественного времени, это фатальная ошибка для психического благополучия. Поток информации часто с негативными заголовками вызывает стресс и снижает уровень дофамина. Вместо погружения в цифровой мир, лучше просыпаться естественно и спокойно, выпить воды, открыть окно и умыться.
- Избегайте сладкого завтрака. Продукты с высоким содержанием промышленного сахара, как выпечка или мюсли, удобны для быстрого заряда энергии, но они приводят к тому, что уровень сахара в крови сначала повышается, а затем резко падает. А это вызывает усталость и апатию, также колебания дофамина и серотонина, которые регулируют наше настроение. Лучше сделать ставку на сбалансированный, здоровый завтрак с белками и клетчаткой.
- Отбросьте негативное мышление. Важно, как вы разговариваете с собой по утрам. Внутренний голос, что постоянно жалуется и уже утром сетует на день – это не то, что нужно. Негативные мысли забирают у вас энергию и мотивацию, поэтому замените их на позитивные мысли, повторяя их в голове. Это, к примеру, "я точно справлюсь" вместо "я совсем не хочу этого делать".
- Отказывайтесь от кофе и энергетиков. Тяжело без кофе? Мы это хорошо понимаем. Однако пить его сразу после пробуждения – не идеальный выбор. Ваш организм естественно вырабатывает так называемый "гормон пробуждения" кортизол, который определяет ритм сна. Если в это время принять кофеин, выработка гормона нарушится, и со временем может случиться так, что без утреннего кофе мы не сможем проснуться. Но это не значит, что от него надо полностью отказаться. Просто стоит подождать час до первой чашки.
- Отложите перекур, вместо этого подышите свежим утренним воздухом. Курильщикам часто сигарета вкусна лучше всего сразу после пробуждения, многие еще и делают к ней кофе. Между тем исследования доказали, что курение сразу после пробуждения увеличивает риск заболеть раком легких на 79% по сравнению с теми, кто ждет не менее часа. Так почему бы не подождать?