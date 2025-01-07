Есть научная причина, почему вы наиболее креативны, когда моетесь. 24 Канал со ссылкой на Daily Star рассказывает подробнее.

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Почему наши лучшие идеи приходят к нам в душе

Вы знаете, как это бывает – стоите в душе, бездумно намыливаетесь, вдруг в голову приходит удивительная идея. Или всплывает фантастическое воспоминание с какой-то вечеринки, когда вам было 17.

Этому есть совсем не магическое объяснение. Согласно научным исследованиям, атмосфера душевой и поток воды – это почти идеальная среда для того, чтобы вызвать мысли.

Захари Ирвинг, доцент философии и когнитивных наук в Университете Вирджинии, посвятил свой опыт разгадке тайны, стоящей за состояниями творческих странствий разума.

Я описываю это как неуправляемое или неограниченное внимательное мышление. Ваш мозг кодирует, что ему не нужно, чтобы вы углублялись в детали. Ему не нужно ваше перцептивное или моторное внимание, и это позволяет вашему разуму совершать этот случайный вид движения,

– говорит он.

Есть научная причина, почему вы наиболее креативны, когда моетесь в душе / Фото freepik

И ваши шансы почувствовать вспышку креативности самые высокие, когда вы занимаетесь будничными делами, например – душем. Рутинные действия позволяют вашему уму свободно блуждать, делая возможным безумный поток нефильтрованных мыслей и ассоциаций.

Однако потакание слишком скучным занятиям, например сидеть без дела или листать бездумно ленту соцсетей, может привести к отсутствию стимулов. Это контрпродуктивно для творческого мышления.

Когда нам очень скучно, мы ищем стимуляции. Поэтому мы просто останавливаем свой ум, чтобы он не блуждал. Это не приведет к креативности, которая нам нужна,

– объяснил Ирвинг.

Заметим, что мечтательность зажигает префронтальную кору головного мозга – центр принятия решений и регуляции поведения. И одновременно стимулирует сеть стандартных режимов (DMN) мозга, обеспечивая плавное взаимодействие между различными участками мозга.

Активируя DMN, вы можете открыть для себя изобретательные идеи, которые обычно не замечает ваш сознательный ум. Так что если вы ищете мысли для предстоящей важной встречи, не надо смотреть с разинутым ртом в окно – сходите в душ.