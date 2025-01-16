Так, до июля 2025 года, все ресурсы с порнографией, в частности социальные сети, должны будут ввести "надежные" методы верификации пользователей. Как пишет 24 Канал со ссылкой на BBC, говорится о необходимости предоставить фотографии документа, удостоверяющего личность, или же осуществить проверку кредитки.

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Без паспорта порно не будет

Соответствующее решение принял регулятор Ofcom. А сделал он это в рамках Закона об онлайн-безопасности (Online Safety Act). Цель проста – уменьшить доступ детей к просмотру порнографических материалов.

Как отметил Ofcom, самостоятельное определение возраста – уже не "высокоэффективный" метод. Поэтому, он не годится для проверки. Поэтому до июля этого года ресурсы, на которых есть порнографический контент, обязаны будут позаботиться о лучших способах верификации возраста. К примеру, можно будет проверять пользователей с помощью:

Фото ID;

Проверки кредитной карты;

Банковских данных;

Биометрической оценки возраста посетителя с помощью лица;

Или же другие методы, которые предложит тот или иной ресурс.

Нужно будет доказать свое совершеннолетие / Фото freepik

Порно смотрят все моложе и моложе

Тревогу бьют не просто так. В Великобритании, согласно исследованиям, средний возраст молодых людей, которые впервые видят порно, составляет 13 лет. Правда, есть и те, кто сталкивается с соответствующим контентом значительно раньше.

Мелани Доуз, глава Ofcom, отметила, что "слишком долго многие онлайн-сервисы, которые позволяют доступ к порнографии и другому вредному контенту, игнорировали тот факт, что дети получают доступ к их услугам". По ее словам, сейчас это наконец изменится.

Как мы отметили выше, правила актуальны и для социальных сетей. Им необходимо будет или осуществлять "эффективную проверку", или даже полностью ограничить доступ детей к ресурсам.

Обратим внимание! Вместе с тем, некоторые порносайты, а также защитники конфиденциальности имеют свое мнение относительно этого. Они считают, что такие запреты могут толкать пользователей к поискам соответствующего контента в темных закоулках сети.

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В то же время следует понимать, что соответствующие правила имеют множество плюсов. Компании, которые занимаются возрастной проверкой, отмечают, что это даст возможность сделать интернет более безопасным для взрослых пользователей. Между тем защитники конфиденциальности обеспокоены тем, что существуют риски, связанные с безопасностью и приватностью.