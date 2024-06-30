Кортни Тиллиа, когда-то преданная делу воспитанию детей с расстройством аутистического спектра в католической школе, выросла в глубоко религиозной семье, где ее учили быть "хорошей христианской девочкой". Однако она чувствовала себя подавленной таким воспитанием и нереализованной в своей роли учительницы, за которую платили скромную зарплату.

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Из учительницы в звезды фильмов для взрослых

37-летняя жительница Лос-Анджелеса почувствовала, что хочет чего-то большего, и при поддержке своего мужа Ника Тиллиа она сделала прыжок веры в мир порно и OnlyFans, где теперь делится горячим контентом. Она даже утверждала, что одной из главных причин смены карьеры было божественное вмешательство.

В разговоре с Daily Star она сказала: "Бог руководил и направлял меня на каждом шагу этого путешествия. Начиная с фитнеса, до более сексуальных фотографий, чем просто мои успехи в фитнесе, до моделинга, до более рискованных вещей, до обнажения, до откровенных сольных съемок, а теперь и до порно".

Кортни заворожила сеть соблазнительным образом: смотрите видео

Он всегда был тем голосом и присутствием, который напоминал мне, что я такая, какая я есть, и подталкивал меня ко все большему самовыражению. Непоколебимая Божья поддержка и поощрение ставили меня в ситуации с порнозвездами, чтобы я могла увидеть, насколько они замечательные и любящие,

– добавила она.

Актриса признается, что это может показаться безумием, когда она говорит, что Бог был тем, кто подтолкнул ее к съемкам в порно. В то же время, она "так счастлива, что Бог использует меня таким образом".

Она считает, что люди, которые используют религиозные убеждения, чтобы поощрить женщин бросить заниматься порно, "укоренены в мизогинии".

Кортни позирует в соблазнительном белье / Фото из инстаграма Тиллии

Поскольку все больше и больше женщин получают финансовую поддержку благодаря этой работе, это нарушает статус-кво и позволяет женщинам поднять свои стандарты относительно того, как они живут своей жизнью и чего они требуют от отношений. Это разрушает патриархальную динамику власти и угрожает мужчинам и системам, которые использовали деньги, чтобы иметь власть над женщинами,

– отмечает она.

Кортни Тиллиа добавляет, что одной из основных тактик было стыдить женщин за их работу и убеждать их, что их нужно спасать от греховной карьеры. По ее словам, женщинам говорят, что если они не признают грех в своих действиях, не покаются и не станут на путь веры, то заплатят за это в этой жизни и в будущем.

Кортни снялась в откровенной фотосессии / Фото из инстаграма Тиллии

"Сейчас есть волна бывших создателей, которые утверждают, что были спасены, и участвуют в той же тактике запугивания и подавляющей пропаганды, которая повлияла на них", – добавляет актриса.

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Однако она поощряет женщин делать все, что помогает им чувствовать себя ближе к Богу, даже если это означает бросить работу. Она "просто не может стоять в стороне навязывания страха и осуждения другим", которые все еще работают в этой индустрии.