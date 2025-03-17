24 Канал изучил популярные приметы и суеверия, чтобы рассказать, в какие дни нельзя бриться. Обратите на них внимание, чтобы не навлечь на себя проблемы и проблемы.

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В какие дни нельзя бриться



Вы будете удивлены, но бриться в понедельник – не самая лучшая идея. Наши предки верили, что бритье в начале недели могло навлечь неудачу, разочарование или даже неприятности.



Также нельзя бриться в пятницу. Согласно приметам, считалось, что в этот день нельзя менять собственную внешность. Если же это сделать, то это может повлиять на вашу судьбу.



А еще не желательно бриться в воскресенье. Мол, если это сделать, то вы имеете все шансы "сбрить" удачу, а также благосостояние.



Кроме того, не стоит браться за бритву в первую фазу Луны. Согласно некоторым верованиям, бритье в этот период может не только замедлить рост волос, но и сделать ваше здоровье менее крепким.



И нельзя бриться в Полнолуние. Как верили наши предки, это может вызвать энергетический дисбаланс, а также оказать негативное влияние на состояние ваших волос.



Нельзя бриться на большие праздники



Так, наши предки верили и в то, что на большие религиозные праздники браться за бритву не стоит. В частности, говорится о Пасхе, Рождестве, Троице и других. Они считали, что ваша защита от злых сил может ослабнуть от любого вмешательства в тело.



Также не следует бриться в дни поминовения умерших. Говорят, тогда изменение внешности может привести к потере вами жизненной энергии, а еще – "смыть" связь с предками, которые уже не с нами.



И, вы будете удивлены, нельзя бриться в день рождения и накануне. Наши предки верили в то, что бритье в этот день способно буквально "отрезать" здоровье и удачу. Заметим, что они также верили в то, что ни в коем случае нельзя самому себя стричь.





Лучше избегать бритья в день рождения / Фото wayhomestudio

Нельзя бриться перед важными событиями



И это еще не полный перечень дней, когда не стоит бриться. Так, наши предки избегали бритвы и перед важными для них событиями. К примеру, собеседованием, экзаменами или свадьбой. Опять же, боялись "сбрить" успех.



А еще нельзя бриться перед дальней дорогой. Согласно суевериям, это может навлечь проблемы во время поездки.



И не стоит браться за бритву во время болезни. Существуют верования, что бритье в этом состоянии может только ухудшить самочувствие человека.

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Конечно же, вы можете бриться, когда вам заблагорассудится. Но стоит помнить, что делать это необходимо осторожно. Если вы будете слишком уставшими, рассеянными или будете спешить, то есть высокая вероятность пораниться.