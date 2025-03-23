Если верить приметам и суевериям, то в неделе есть три дня, когда лучше всего покупать автомобиль. Поэтому, планируя соответствующую сделку, стоит не игнорировать их, отмечает 24 Канал.

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В какие дни покупка автомобиля будет успешной

Среда. Согласно верованиям, этот день недели ассоциируется с удачей, а также новыми начинаниями. Поэтому, покупка автомобиля может стать толчком к тому, что в будущем вас будет ожидать успех.

Согласно верованиям, этот день недели ассоциируется с удачей, а также новыми начинаниями. Поэтому, покупка автомобиля может стать толчком к тому, что в будущем вас будет ожидать успех. Четверг. А вот этот день считается удачным для принятия важных решений, связанных с финансами, а также совершения покупок. Если верить приметам, то авто, купленное в четверг, будет служить вам верой и правдой очень долго.

А вот этот день считается удачным для принятия важных решений, связанных с финансами, а также совершения покупок. Если верить приметам, то авто, купленное в четверг, будет служить вам верой и правдой очень долго. Воскресенье также замечательный день для покупки автомобиля. Согласно приметам, машина, приобретенная в воскресенье, способна защитить водителя, а также гарантированно подарит ему комфорт во время поездок.

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Почему остальные дни – неудачные для покупки

Понедельник. Стоит отказаться от покупки авто в понедельник. Считается, что этот день отнюдь не является стабильным. Поэтому, вас может ожидать немало хлопот, а сама машина частенько будет ломаться.

Стоит отказаться от покупки авто в понедельник. Считается, что этот день отнюдь не является стабильным. Поэтому, вас может ожидать немало хлопот, а сама машина частенько будет ломаться. Вторник. Древняя поговорка гласит, что начинать новое дело во вторник не стоит. Поэтому, покупка машины в этот день может не увенчаться ничем хорошим.

Древняя поговорка гласит, что начинать новое дело во вторник не стоит. Поэтому, покупка машины в этот день может не увенчаться ничем хорошим. Пятница. Согласно приметам, в этот день также не стоит покупать авто. Если это проигнорировать, то можно навлечь на себя аварии, а также трудности с финансами.

Согласно приметам, в этот день также не стоит покупать авто. Если это проигнорировать, то можно навлечь на себя аварии, а также трудности с финансами. Суббота. Наши предки верили в то, что суббота – точно не лучший день для покупок. Вещи, приобретенные в этот день, имеют все шансы быстро выйти из строя.

В остальные дни лучше изучать ассортимент на рынке / Фото senivpetro

Советы при покупке авто

Приметы и суеверия – далеко не все. Также наши родители и деды считали, что самое оптимальное время для покупки авто – когда растет Луна. Говорят, тогда можно навлечь на себя удачу, а само транспортное средство будет служить долго.

В то же время следует отказаться от покупок автомобиля 13 числа или в день, когда происходит затмение. Игнорирование этого совета может навлечь на вас неудачу.

А еще верили в то, что следует положить в карман мелкую монетку перед покупкой. Говорят, такой простой жест способен привлечь к вам финансовый успех.

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Какой бы день для покупки вы не выбрали, подходите к этому ответственно. Будьте максимально внимательными, особенно если речь идет о покупке с рук. И пусть обновка радует вас не один год!