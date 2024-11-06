Бензиновое против дизельного: в каком авто холоднее зимой и почему

Если быть бдительным, то можно обратить, что в некоторых авто будет холоднее, чем в других. И это может быть связано с тем, чем именно заправляют транспортное средство.

Так, владельцы машин на дизеле могли обнаружить, что в салоне температура может быть ниже. Это если сравнивать с автомобилями на бензине, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Автопилот".

Стоит внимания Могут даже взорваться: водителей призвали забрать эти 5 вещей из автомобиля с наступлением холодов

Почему в дизельном авто холоднее

На все есть своя причина. Прежде всего говорится об эффективности, а также характеристиках дизельных автомобилей. Их двигатели имеют более высокий коэффициент полезного действия (КПД). А это – одно из ключевых преимуществ таких транспортных средств.

Высокая степень сжатия, а также лучшая производительность направляют энергию топлива на работу двигателя, а не на тепло, которое он выделяет.

Зато машины на бензиновых двигателях не могут похвастаться такой высокой степенью сжатия и КПД. Поэтому, во время работы они выделяют больше тепла. Вследствие этого салон таких транспортных средств нагревается быстрее и еще и интенсивнее, если сравнивать с дизельными. Именно поэтому автомобили на дизельном топливе будут холоднее зимой.

Но это еще не все. Если уровень нагрузок на дизельный двигатель ниже, то это также влияет на температуру. Это можно почувствовать, когда авто движется на небольших оборотах или стоит на холостых оборотах. Это и становится причиной того, что владельцы авто на дизеле зимой сталкиваются с тем, что салоны транспортных средств недостаточно обогреваются.

В бензиновом авто зимой будет теплее / Фото freepik

Что рекомендуют специалисты

Прежде всего они предлагают к холодному сезону подготовиться заранее. Для этого можно, например, установить автономный обогреватель. Это дополнительный источник тепла, который способен повысить комфорт во время поездок на транспортном средстве. А еще на их работу не влияет то, включен ли двигатель, или нет.

С помощью этого решения можно поддерживать комфортную для вас температуру в салоне авто. А еще это положительно влияет на сбережение горючего. А все потому, что двигателю не нужно работать на высоких оборотах, чтобы нагреть авто внутри.

Смотрите также Механик с 55-летним стажем назвал признак, который свидетельствует о серьезных проблемах с двигателем авто

Так, в бензиновых авто зимой будет теплее. Поэтому владельцам авто на дизеле в Украине стоит присмотреться к опциональному обогреву салона, когда начнутся холода. Это позволит ездить на машине с комфортом и не волноваться за свое здоровье.