Бензинове проти дизельного: в якому авто холодніше взимку і чому

Якщо бути пильним, то можна звернути, що в деяких авто буде холодніше, ніж в інших. І це може бути пов'язано з тим, чим саме заправляють транспортний засіб.

Так, власники машин на дизелі могли виявити, що у салоні температура може бути нижчою. Це якщо порівнювати з автівками на бензині, пише 24 Канал, посилаючись на "Автопілот".

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Чому у дизельному авто холодніше

На все є своя причина. Передовсім мовиться про ефективність, а також характеристики дизельних автомобілів. Їхні двигуни мають вищий коефіцієнт корисної дії (ККД). А це – одна з ключових переваг таких транспортних засобів.

Високий ступінь стиснення, а також краща продуктивність спрямовують енергію палива на роботу двигуна, а не на тепло, яке він виділяє.

Натомість автівки на бензинових двигунах не можуть похизуватись таким високим ступенем стисненням і ККД. Відтак, під час роботи вони виділяють більше тепла. Внаслідок цього салон таких транспортних засобів нагрівається швидше та ще й інтенсивніше, якщо порівнювати з дизельними. Саме тому автомобілі на дизельному пальному будуть холоднішими взимку.

Але це ще не все. Якщо рівень навантажень на дизельний двигун нижчий, то це також впливає на температуру. Це можна відчути, коли авто рухається на невеликих обертах або ж стоїть на холостих обертах. Це і стає причиною того, що власники авто на дизелі взимку стикаються з тим, що салони транспортних засобів недостатньо обігріваються.

У бензиновому авто взимку буде тепліше / Фото freepik

Що рекомендують фахівці

Передовсім вони пропонують до холодного сезону підготуватись заздалегідь. Для цього можна, наприклад, встановити автономний обігрівач. Це додаткове джерело тепла, яке здатне підвищити комфорт під час поїздок на транспортному засобі. А ще на їхню роботу не впливає те, чи ввімкнений двигун, чи ні.

За допомогою цього рішення можна підтримувати комфортну для вас температуру в салоні авто. А ще це позитивно впливає на заощадження пального. А все тому, що двигуну не потрібно працювати на високих обертах, щоб нагріти авто всередині.

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Так, у бензинових авто взимку буде тепліше. Тож власникам авто на дизелі в Україні варто придивитись до опціонального обігріву салону, коли почнуться холоди. Це дозволить їздити на машині з комфортом і не хвилюватись за своє здоров'я.