Такие обычные вещи, как телефоны или ноутбуки, могут "перестать работать", если их оставить в холодной среде, например, в автомобиле. Но это далеко не все, пишет 24 Канал, ссылаясь на Express.

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Эксперты в области автомобилестроения ранее призвали участников дорожного движения быть осторожными из-за серьезных последствий. Давайте пройдемся списком вещей, которые не стоит оставлять в автомобиле с наступлением холодов.

Электронные устройства

После тяжелого рабочего дня может быть легко случайно оставить телефон или ноутбук в машине. Однако специалисты предупреждают, что эта простая ошибка может иметь дорогостоящие последствия в будущем.

Компания Assington Autos заявила: "Если телефоны, ноутбуки, планшеты становятся слишком холодными, они могут перестать работать должным образом, иметь проблемы с аккумулятором или выключиться".

Это связано с тем, что большинство электронного оборудования лучше всего работает в диапазоне температур 0 – 35 градусов по Цельсию. Чтобы избежать этих проблем, никогда не оставляйте электронное оборудование в машине!

Не оставляйте ноутбук в автомобиле / Фото freepik

Лекарства

Водителям, которые имеют определенные заболевания, возможно, приходится регулярно принимать лекарства в автомобиле. Тем, кто путешествует, едет на работу или на отдых, может показаться, что оставлять лекарства в машине безопасно.

Но более холодные температуры зимой "могут препятствовать их эффективности".

Твердые таблетки и капсулы должны пострадать меньше всего, но жидкости и инъекционные лекарства могут претерпеть изменения под воздействием низкой температуры. Всегда храните лекарства при комнатной температуре, чтобы сохранить их эффективность,

– говорят эксперты.

Аэрозольные средства и банки

Лак для волос или аэрозольная краска – это лишь два распространенных аэрозольных продукта, которые участники дорожного движения могут найти в своих автомобилях. Но с наступлением холодов автомобилистов может ждать шок: баллончики могут "взорваться", создав угрозу безопасности.

Эксперты из FamilyHandyman подчеркивают: "Воздействие высоких или низких температур может дестабилизировать баллончики под давлением. Холод может привести к тому, что банки потрескаются или даже взорвутся".

Влажная одежда

Влажные вещи, лежащие в теплых автомобилях, могут вызвать сильный обратный эффект с образованием конденсата и пара, что, вероятно, является проблемой. Правила дорожного движения в некоторых странах запрещают ездить с запотевшим лобовым стеклом и предусматривают штрафы для лиц, которые управляют транспортными средствами в опасном состоянии.

Swansway Motor Group прокомментировала: "Влажная одежда, зонтики или даже мокрая собака могут повысить уровень влажности в салоне автомобиля. Лучше всего убрать их или положить в герметичный пакет, пока они не высохнут".

Влажные вещи в авто могут стать причиной повышения влажности в салоне / Фото freepik

Деревянные музыкальные инструменты

По словам экспертов, низкие температуры могут "сильно влиять" на инструменты, особенно на те, что сделаны из дерева.

Холодные температуры могут вызвать трещины в древесине, в то время, как музыканты рискуют нанести "необратимые повреждения" при сильном ударе.

Когда холодно, древесина сужается, что приводит к тому, что такие инструменты, как скрипки и гитары, теряют свою тональность. Если оставить эти инструменты в машине в течение зимних месяцев, это может привести к дорогостоящему и необратимому повреждению,

– добавил Ассингтон Автос.

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Будьте ответственными и позаботьтесь о том, чтобы зимой в вашем авто не оставались вещи, которые мы перечислили выше. Это поможет вам избежать неприятностей и потенциальных расходов.