Его лучше не злить: каков Залужный в общении и как относится к потерям в ВСУ

Все отзываются о Валерии Залужном исключительно хорошо, ни одного негативного слова о человеке. Он коммуникабельный, благодарный и очень сильный. Но его все-таки лучше не злить.

Об этом говорится в книге Людмилы Долгоновской "Железный генерал. Уроки человечности". Автор стремилась открыть читателю фигуру Залужного, его личность, особенности характера.

Стоит знать Угрозы Третьей мировой и уроки полномасштабной войны: Залужный впервые выступил как посол

Об отношении Залужного к потерям в армии

В должности Главнокомандующего Валерий Залужный начинал день со справок о страшных цифрах – безвозвратных, санитарных потерях, пропавших без вести. Автор книги справедливо замечает, что "сложно сохранять эмпатию, когда вокруг столько боли". Но она "ни разу не слышала от Валерия Федоровича даже нотки обесценивания, раздражения или пренебрежения".

Залужный с первых дней работы стремился изменить советские подходы в армии, ведь видел войско человекоцентричным. Долгоновская приводит такую цитату:

Главное мое требование, чтобы вы повернулись лицом к людям, чтобы научились видеть в подчиненных личностей. Я этим принципом руководствовался всю жизнь.

Валерий Залужный не потерял себя на этой войне / Фото Getty Images

О характере Залужного

"Но не надо путать человечность генерала со слабостью", – отмечает автор книги.

Я видела Главнокомандующего резким, решительным и невозмутимым. В одном из разговоров он сказал: "Насколько я добрый, настолько и жестким могу быть". Он из тех людей, которых лучше не злить и чью доброту лучше не испытывать,

– пишет Долгоновская.

Дочь Залужного Арина подтверждает: "Он ментально очень сильный. Не сказав ничего обидного, даже не подняв голос, одним взглядом и тоном сделает так, что ты сам или сама себя уничтожишь".

Смотрите также "Не представляю жизни без тебя": Залужный трогательно поздравил любимую жену с Днем рождения

Залужный имеет еще одну важную черту – благодарность. Он всегда благодарит, даже за выполнение служебных задач. Он всегда старался собственным примером показывать, как стоит работать с людьми.

Бригадный генерал Анатолий Шевченко говорит:

Валерий Федорович умел и умеет сделать так, чтобы человек сам понял свою ошибку. Он умеет общаться даже с теми, кто не идет на контакт. Таких дипломатических людей – один на миллион.

Михаил Галущак (в мирной жизни преподаватель истории, а сейчас военнослужащий 24 ОМБр) вот как считает: "Убежден, что каждый украинец должен пойти в церковь поставить свечку за Главнокомандующего генерала Залужного. Если бы не он, я не знаю, как бы все было".