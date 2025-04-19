Сигара, нуар и зеленый лес в тумане: 3 топовых мужских аромата для весны 2025

Весна – это такое время года, которое обычно стимулирует к обновлению, и не только в гардеробе, но и на полочке с духами. И вот тут интересно было бы узнать, какие ароматы лучше раскрываются в теплую погоду.

Один из парфюмерных блогеров, myroslav_niche, поделился в инстаграме своим топом мужских ароматов, которые переносят в кино, леса и роскошные клубы. И они как раз прекрасно подойдут к весне 2025 года, пишет 24 Канал. Смотрите также Ароматы с эффектом "хочу": тикток-эксперт показал тройку лучших для настоящих сердцеедов Вот три мужских аромата, которые сводят с ума этой весной Первый аромат в подборке – Contre-Pouvoir от Brecourt. Его изюминка – мощная концентрация кардамона, в 10 раз больше привычной. Этот пряный акцент дополнен теплом дерева и табака White Burley, что формирует атмосферу элитного мужского клуба где-то в Париже. А еще в коробке есть отдельный аккорд медового табака, который можно добавить вручную и так получить композицию, пахнущую настоящей сигарой с ореховым привкусом.

Его изюминка – мощная концентрация кардамона, в 10 раз больше привычной. Этот пряный акцент дополнен теплом дерева и табака White Burley, что формирует атмосферу элитного мужского клуба где-то в Париже. А еще в коробке есть отдельный аккорд медового табака, который можно добавить вручную и так получить композицию, пахнущую настоящей сигарой с ореховым привкусом. Второй аромат – Cravache от Robert Piguet. Это парфюм с душой черно-белого кино, но в декорациях летней итальянской провинции. Свежий, с нотами лимонного цвета, сухой травы и легкой горчинки. Ветер, ностальгия, элегантность – вот это все вы найдете в том флаконе.

Это парфюм с душой черно-белого кино, но в декорациях летней итальянской провинции. Свежий, с нотами лимонного цвета, сухой травы и легкой горчинки. Ветер, ностальгия, элегантность – вот это все вы найдете в том флаконе. И третий – Sleight of Fern от Masque Milano. Его сравнивают с путешествием сквозь густой туманный лес. Сначала вокруг насыщенная зелень, потом старая книжка в кожаном переплете, дальше – мох, дым, лаванда и потухший костер. Это не просто аромат, а гипнотический фужер, идеальный для весны, балансирующий между мягкостью и дикостью. Эти весенние мужские духи – как отдельная реальность: смотрите видео myroslav_niche К теме Чтобы полной грудью ощутить чистоту этой весны: 4 парфюма для мужчин 50+ И имейте в виду, что эти 3 парфюма – это не просто какие-то стандартные сезонные ароматы, а настоящие истории во флаконе. Они подойдут тем, кто хочет весной быть не как все, быть героем истории с глубоким сюжетом.