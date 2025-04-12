Один из популярных тиктокеров назвал свою подборку духов "для настоящих б**дунов". 24 Канал осторожно передаст мнение от borodatuy.parfumer.

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С эффектом магнита: 3 парфюма для тех, кто не задерживается надолго

Если вам нужен запах, который не просто нравится, а заставляет смотреть вслед – вот 3 парфюма, которые сделают за вас половину работы. По меньшей мере, так утверждает видео в тиктоке, а уж верить ему или нет, взвешивайте сами.

Первый в том списке – Black Afgano от Nasomatto. Это темный, густой, дымный аромат с характером, в том числе и из-за очевидных ноток конопли. Он пахнет уверенностью, ночью, опасностью – чем-то таким, что заставляет других думать о вас более чем интересным образом. Идеальный аромат для вечера, клуба или свидания, где не надо ничего объяснять.

Это темный, густой, дымный аромат с характером, в том числе и из-за очевидных ноток конопли. Он пахнет уверенностью, ночью, опасностью – чем-то таким, что заставляет других думать о вас более чем интересным образом. Идеальный аромат для вечера, клуба или свидания, где не надо ничего объяснять. Далее – Megamare от Orto Parisi. Аромат моря, свободы, возможно, легкого безумия. В основные компоненты входят цитрусовые и морские водоросли. Этот аромат словно создан для тех, кто всегда на высокой волне – непредсказуемый, энергичный и немного безумный. Он оставляет соленое послевкусие, как воздушный поцелуй на романтическом морском побережье.

Аромат моря, свободы, возможно, легкого безумия. В основные компоненты входят цитрусовые и морские водоросли. Этот аромат словно создан для тех, кто всегда на высокой волне – непредсказуемый, энергичный и немного безумный. Он оставляет соленое послевкусие, как воздушный поцелуй на романтическом морском побережье. И третий – Terroni, опять же от Orto Parisi. Это уже история о доминировании. Теплые древесные аккорды кедра и малины, восточные специи, мускус, дым и немного дикости. Этот запах охотно готов стать вашим альтер эго, которое всегда знает, чего хочет. Этот аромат – точно не для застенчивых, а чтобы запомниться и, возможно, сбежать еще до завтрака.

Это 3 парфюма, от которых невозможно сбежать: смотрите советы borodatuy.parfumer из тиктока (18+, есть немного ругани)

Кстати, вам точно интересно будет узнать, как сделать так, чтобы ваш парфюм держался дольше и был более заметным. Для такого эффекта выбирайте духи с высокой концентрацией и наносите их после купания на сухую кожу. Также следует наносить аромат на пульсовые точки и одежду в определенных местах. Вот здесь об этом читайте больше.