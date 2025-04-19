Сигара, нуар і зелений ліс у тумані: 3 топові чоловічі аромати для весни 2025

Весна – це така пора року, що зазвичай стимулює до оновлення, і не лише в гардеробі, а й на поличці з парфумами. І ось тут цікаво було б дізнатися, які аромати краще розкриваються за теплої погоди.

Один із парфумерних блогерів, myroslav_niche, поділився в інстаграмі своїм топом чоловічих ароматів, які переносять у кіно, ліси й розкішні клуби. І вони якраз чудово пасуватимуть до весни 2025 року, пише 24 Канал. Дивіться також Аромати з ефектом "хочу": тікток-експерт показав трійку кращих для справжніх серцеїдів Ось три чоловічі аромати, які зводять з розуму цієї весни Перший аромат у добірці – Contre-Pouvoir від Brecourt. Його родзинка – потужна концентрація кардамону, у 10 разів більша за звичну. Цей пряний акцент доповнений теплом дерева та тютюну White Burley, що формує атмосферу елітного чоловічого клубу десь у Парижі. А ще у коробці є окремий акорд медового тютюну, який можна додати вручну і так отримати композицію, що пахне справжньою сигарою з горіховим присмаком.

Його родзинка – потужна концентрація кардамону, у 10 разів більша за звичну. Цей пряний акцент доповнений теплом дерева та тютюну White Burley, що формує атмосферу елітного чоловічого клубу десь у Парижі. А ще у коробці є окремий акорд медового тютюну, який можна додати вручну і так отримати композицію, що пахне справжньою сигарою з горіховим присмаком. Другий аромат – Cravache від Robert Piguet. Це парфум із душею чорно-білого кіно, але в декораціях літньої італійської провінції. Свіжий, з нотами лимонного цвіту, сухої трави та легкої гірчинки. Вітер, ностальгія, елегантність – ось це все ви знайдете в тому флаконі.

Це парфум із душею чорно-білого кіно, але в декораціях літньої італійської провінції. Свіжий, з нотами лимонного цвіту, сухої трави та легкої гірчинки. Вітер, ностальгія, елегантність – ось це все ви знайдете в тому флаконі. І третій – Sleight of Fern від Masque Milano. Його порівнюють із мандрівкою крізь густий туманний ліс. Спочатку навколо насичена зелень, потім стара книжка в шкіряній палітурці, далі – мох, дим, лаванда і згасле вогнище. Це не просто аромат, а гіпнотичний фужер, ідеальний для весни, що балансує між м’якістю й дикістю. Ці весняні чоловічі парфуми – як окрема реальність: дивіться відео myroslav_niche До теми Щоб на повні груди відчути чистоту цієї весни: 4 парфуми для чоловіків 50+ І майте на увазі, що ці 3 парфуми – це не просто якісь стандартні сезонні аромати, а справжні історії у флаконі. Вони підійдуть тим, хто хоче навесні бути не як усі, бути героєм історії з глибоким сюжетом.