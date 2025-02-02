Вот 3 главных изменения в мужском стиле весны 2025 года

Весна 2025 года уже совсем не за горами. И в последний месяц зимы самое время подумать, какой стиль выбирать для себя на более теплое и светлое время года.

Какие же качели стиля этой весной прогнозируют эксперты моды? Мужской портал GQ, пишет 24 Канал, предлагает обратить внимание на 3 нюанса в процессе обновления вашего гардероба. Смотрите также Бюджетные аналоги безумно популярных мужских духов, чтобы быть на высоте Стилевые тренды весны 2025 года для мужчин Торпедо-кроссовки. В течение многих лет дизайнерские кроссовки становились все больше, даже разбивали лодыжки. И вдруг их силуэт становится гораздо более изящным. Верхняя часть приобретает бочкообразную форму, с ретро-эстетикой, расположенной где-то между ботинками для боулинга и обувью Формулы-1. Подошвы, что очень важно, почти не видно.

В течение многих лет дизайнерские кроссовки становились все больше, даже разбивали лодыжки. И вдруг их силуэт становится гораздо более изящным. Верхняя часть приобретает бочкообразную форму, с ретро-эстетикой, расположенной где-то между ботинками для боулинга и обувью Формулы-1. Подошвы, что очень важно, почти не видно. Этот образ заставит вас переосмыслить всегда нестабильные отношения между обувью и брюками – вам понадобятся более широкие штанины, которые подчеркнут тонкий профиль кроссовок, но не настолько широкие, чтобы полностью окутывать их. И, возможно, заставит вас быть честными с собой относительно вашего настоящего, а не завышенного роста. Кроссовки, пояс и клетчатая рубашка – то, на что мужчинам стоит обратить внимание весной 2025 / Фото freepik Дикие пояса. Самый быстрый способ сделать джинсы, лежащие без дела, более актуальными – добавить ремень с серьезным шиком. То есть сделать вашу талию по-настоящему дикой – это должна быть убедительная фурнитура, яркая палитра и необычная ширина.

Самый быстрый способ сделать джинсы, лежащие без дела, более актуальными – добавить ремень с серьезным шиком. То есть сделать вашу талию по-настоящему дикой – это должна быть убедительная фурнитура, яркая палитра и необычная ширина. Конечно, самое простое, чтобы остальная часть вашего образа была чистой и минималистичной, чтобы ремень действительно пел. Но аксессуар такого масштаба является и идеальным якорем для более громких и смелых ансамблей, в том числе и в цветах. Какие же качели стиля этой весной прогнозируют эксперты моды / Фото senivpetro@freepik Все в клетку. Шотландка, мадрас, буйвол, глен – если одежда покрыта клетками, то сейчас она топ из топов. Вернулись не только знакомые из эпохи гранжа фланелевые рубашки и шорты в стиле кантри-клубов. Дизайнеры украшают клетчатостью все – от драпированных тренчей до деликатных вневременных костюмов.

Шотландка, мадрас, буйвол, глен – если одежда покрыта клетками, то сейчас она топ из топов. Вернулись не только знакомые из эпохи гранжа фланелевые рубашки и шорты в стиле кантри-клубов. Дизайнеры украшают клетчатостью все – от драпированных тренчей до деликатных вневременных костюмов. Как носить клетчатость? Возьмите несколько вещей с узорами разного размера – например, брюки в вибрирующую микрокартинку с жакетом Black Watch. А потом наложите их друг на друга и дайте волю фантазии.