Ось 3 головні зміни у чоловічому стилі весни 2025 року

Весна 2025 року уже геть не за горами. І в останній місяць зими саме час поміркувати, який стиль обирати для себе на теплішу та світлішу пору року.

Які ж гойдалки стилю цієї весни прогнозують експерти моди? Чоловічий портал GQ, пише 24 Канал, пропонує звернути увагу на 3 нюанси в процесі оновлення вашого гардероба. Дивіться також Бюджетні аналоги шалено популярних чоловічих парфумів, щоб бути на висоті Стильові тренди весни 2025 року для чоловіків Торпедо-кросівки. Протягом багатьох років дизайнерські кросівки ставали все більшими, аж розбивали щиколотки. Аж раптом їхній силует стає набагато витонченішим. Верхня частина набуває бочкоподібної форми, з ретро-естетикою, розташованою десь між черевиками для боулінгу та взуттям Формули-1. Підошви, що дуже важливо, майже не видно.

Протягом багатьох років дизайнерські кросівки ставали все більшими, аж розбивали щиколотки. Аж раптом їхній силует стає набагато витонченішим. Верхня частина набуває бочкоподібної форми, з ретро-естетикою, розташованою десь між черевиками для боулінгу та взуттям Формули-1. Підошви, що дуже важливо, майже не видно. Цей образ змусить вас переосмислити завжди нестабільні стосунки між взуттям і штанами – вам знадобляться ширші штанини, які підкреслять тонкий профіль кросівок, але не настільки широкі, щоб повністю огортати їх. І, можливо, змусить вас бути чесними з собою щодо вашого справжнього, а не завищеного зросту. Кросівки, пояс і картата сорочка – те, на що чоловікам варто звернути увагу весною 2025 / Фото freepik Дикі пояси. Найшвидший спосіб зробити джинси, що лежать без діла, більш актуальними – додати ремінь з серйозним шиком. Тобто зробити вашу талію по-справжньому дикою – це має бути переконлива фурнітура, яскрава палітра і незвична ширина.

Найшвидший спосіб зробити джинси, що лежать без діла, більш актуальними – додати ремінь з серйозним шиком. Тобто зробити вашу талію по-справжньому дикою – це має бути переконлива фурнітура, яскрава палітра і незвична ширина. Звісно, найпростіше, щоб решта вашого образу була чистою і мінімалістичною, щоб ремінь дійсно співав. Але аксесуар такого масштабу є й ідеальним якорем для більш гучних і сміливих ансамблів, зокрема і в кольорах. Які ж гойдалки стилю цієї весни прогнозують експерти моди? / Фото senivpetro@freepik Усе в клітинку. Шотландка, мадрас, буйвол, глен – якщо одежа вкрита клітинками, то зараз вона топ із топів. Повернулися не лише знайомі з епохи гранжу фланелеві сорочки та шорти в стилі кантрі-клубів. Дизайнери оздоблюють картатістю усе – від драпірованих тренчів до делікатних позачасових костюмів.

Шотландка, мадрас, буйвол, глен – якщо одежа вкрита клітинками, то зараз вона топ із топів. Повернулися не лише знайомі з епохи гранжу фланелеві сорочки та шорти в стилі кантрі-клубів. Дизайнери оздоблюють картатістю усе – від драпірованих тренчів до делікатних позачасових костюмів. Як носити картатість? Візьміть кілька речей з візерунками різного розміру – наприклад, штани у вібруючу мікрокартинку з жакетом Black Watch. А потім накладіть їх одна на одну і дайте волю фантазії.