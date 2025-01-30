Понятное дело, что эти аналоги будут иметь приближенные ароматы к тем, которые сейчас в тренде. Но 24 Канал предлагает присмотреться, ведь они могут прийтись по душе вам и помочь завершить ваш образ!

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Tom Ford Tobacco Vanille

Цена: 7150 гривен за 30 миллилитров.

7150 гривен за 30 миллилитров. Аналог: Fabien Marche Precious Marron Fonce за 399 гривен за 100 миллилитров.

Это парфюмированная вода, которая характерна восточным пряным ароматом.

В начале вы почувствуете травянистый теплый табак, а также пряности.

Сердцем этого аромата является сладкая ваниль, а также уютное какао.

А вот шлейф – сладкие сухофрукты в паре с древесными аккордами.



Аналог парфюма Tom Ford Tobacco Vanille / Коллаж 24 Канала

Поднеся аромат к носу, я почувствовал табачную сладость, ваниль и нотки сухофруктов. Очень добрый и, на мой взгляд, универсальный парфюм. Да, действительно похож на Tom Ford Tobacco Vanille, но менее сладкий, что сделало аромат более мужским,

– говорит один из покупателей.

Paco Rabanne 1 Million Dollar

Цена: 2673 гривен за 100 миллилитров.

2673 гривен за 100 миллилитров. Аналог: Play and Live Jazz за 139 гривен за 100 миллилитров.

Эта парфюмированная вода характеризуется древесным пряным ароматом.

Основные аккорды этого аромата теплые пряные и цитрусовые.

А вот сердце – корица, специи, а также роза.

Шлейф – амбра, пачули и кожа.



Аналог парфюма Paco Rabanne 1 Million Dollar / Коллаж 24 Канала

Замечательный запах, держится долго. Всем рекомендую, и буду сам заказывать еще,

– заметил один из мужчин.

Carolina Herrera 212 VIP Black

Цена: 3702 гривны за 100 миллилитров.

3702 гривны за 100 миллилитров. Аналоги: The City Spirit Spicy 3 Scent за 239 гривен за 115 миллилитров, а также Play and Live Sport Fight за 139 гривен за 50 миллилитров.

The City Spirit Spicy 3 Scent – идеальный аромат для межсезонья.

Его верхние ноты пьянят с помощью горьковатого абсента. А дополняют его акценты аниса и сладковато-землистого фенхеля.

Сердце этого аромата – успокаивающий аккорд лаванды.

Завершают аромат мускус и роскошная черная ваниль.



Аналог парфюма Carolina Herrera 212 VIP Black / Коллаж 24 Канала

Свеже-сладкий, в сторону свежести аромат. Универсальный, такой что понравится большинству. Для меня это 10 из 10 с первого затеста. Аля One million, только немного скромнее и свежее,

– добавил один из пользователей.

Play and Live Sport Fight – яркий аромат.

Он раскрывается с помощью выраженного аккорда горьковатого абсента с оттенком полыни. Также вы почувствуете пряные сладковатые ноты фенхеля и легкую свежесть аниса.

Сердце аромата – лаванда, которая дарит ощущение отдыха, спокойствия, а также уюта.

В конце остается шлейф из черной ванили и чувственного мускуса.

Бюджетный клон Carolina Herrera 212 VIP Black - это бюджетный клон Carolina Herrera 212 VIP Black,

– подтверждает один из мужчин.

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Как видите, дорогие ароматы имеют свои бюджетные аналоги. Поэтому, не всегда нужно отдавать все деньги мира, чтобы круто подчеркнуть свой образ.