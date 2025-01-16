Стареет ли виски в бутылке: здесь все, что вам нужно знать

Возраст для вкуса виски часто имеет решающее значение. И вот интересно, можно ли назвать вашу 10-летнюю бутылку виски 20-летней, если она простояла неоткупоренной в вашем баре те 10 лет?

Выдержанное виски имеет более уникальный и сложный профиль, насыщенный вкус и более длинное послевкусие. И достигает ли достигает оно этого, когда выстаивается в бутылке? Ответ имеет 24 Канал со ссылкой на GQ.

К теме Становится ли виски лучше с возрастом: вот что объяснил мастер-дистиллятор

Станет ли ваше 10-летнее виски 20-летним, если 10 лет простоит в бутылке

На самом деле есть большая путаница относительно факторов, которые определяют возраст виски. Так же это касается и того, продолжает ли виски стареть после разлива в бутылки.

Например, как оценить ситуацию, когда вы наткнулись на 15-летнюю бутылку виски из коллекции вашего дедушки, но уже прошло 20 лет с момента его приобретения? Значит ли это, что виски уже 35 лет?

Прежде всего обратимся к тому, как происходит процесс старения. Все начинается с созревания спирта в дубовых бочках: чем дольше виски в бочке, тем больше аромата он впитывает от древесины, в которой созревает.

Разные категории эликсира имеют разные требования к этому методу. Например, шотландское виски должны выдерживать не менее 3 лет и 1 дня, чтобы его юридически классифицировали как скотч. А вот американский бурбон должен быть в дубовых бочках, обязательно свежеобугленных, 2 года.

Виски стареет в бочках, но продолжает ли оно стареть после разлива в бутылки? / Фото v.ivash@freepik

Температура среды также играет важную роль в процессе выдержки. Если бочку хранят в теплом климате, виски созревает гораздо быстрее, чем в прохладном.

Что ж, как только напиток туда попадает, он перестает стареть. Ведь, напомним, свой вкус виски получает от бочки, в которой его выдерживают.

Это происходит потому, что спирт проникает сквозь волокна древесины, расщепляет соединения, такие как древесные сахара, а затем извлекает их из древесины в виски. Проще говоря, именно взаимодействие между виски и древесиной улучшает весь процесс выдержки.

И еще раз: как только виски заливают в бутылку, процесс старения немедленно останавливается. Поэтому бутылка из коллекции вашего дедушки – это все еще 15-летний виски, и оно будет держать свой вкус, пока не подвергнется воздействию кислорода, света и температурных колебаний.