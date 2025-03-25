Во что одевается Владимир Кличко, и почему его гардеробом стоит вдохновляться
- Владимир Кличко отдает предпочтение практичному и комфортному стилю.
- На повседневную жизнь он выбирает сдержанный стиль с худи, свитшотами и одеждой в стиле casual, а на официальные мероприятия – более формальные образы с пиджаками.
- Кличко также был амбассадором S. Oliver и выходил на подиум Ukrainian Fashion Week в одежде для работников коммунальных предприятий Киева.
Владимир Кличко – профессиональный украинский боксер. А еще он – чрезвычайно стильный мужчина. И 25 марта, когда чемпион отмечает свой 49-й день рождения, мы хотим рассказать о его гардеробе.
Конечно же, назвать Владимира Кличко модником сложно. Он не пытается эпатировать публику, не появляется в чрезвычайно дорогом наряде на люди. Более того, складывается такое впечатление, что ему нравится практичность и комфорт. И 24 Канал, изучая образы боксера, попытается больше рассказать о его стиле.
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Владимир Кличко и спортивные бренды
Занятия боксом проложили для Владимира Кличко путь не только к профессиональной карьере. Он также получил возможность путешествовать в начале 90-х годов. А значит – видеть то, как одеваются люди в Европе, что они носят и что модное.
Он сотрудничал с различными брендами на протяжении своей карьеры. Например, в ее начале – с Fila. И именно этот бренд спортивной одежды был среди первых, кто поддерживал Владимира Кличко.
Молодой Кличко носил одежду от Fila / Фото из инстаграма Кличко
Также с его стилем ассоциируется бренд Nike. Чемпион охотно носит спортивную обувь, а также одежду от этого американского производителя.
Не последнюю роль в его жизни сыграл бренд Paffen Sport. Он занимался обеспечением боксерским оборудованием Владимира Кличко.
Если обратить внимание на фотографии, которые он выставляет в своем инстаграме, то чаще всего бросается в глаза одежда от S. Oliver. Заметим, что для этого бренда из Германии Владимир Кличко стал амбассадором в 2014 году.
Владимир и Виталий Кличко в одежде от S. Oliver / Фото из инстаграма Кличко
Кличко может ассоциироваться с брендом S. Oliver / Фото из инстаграма Кличко
Более того, символом последнего боя Владимира Кличко стали шорты этого же бренда.
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Сдержан на каждый день и придерживается дресс-кода
На повседневную жизнь Владимир Кличко одевается сдержанно и просто. Он охотно носит худи и свитшоты с минималистичным принтом. Также на нем можно увидеть другие вещи, которые выигрышно подчеркивают его фактуру. К примеру, рубашки в клетку, присущи ламберджекам – лесорубам. На минутку напомним, что его рост – 198 сантиметров.
Кличко очень подходит стиль ламберджек / Фото из инстаграма Кличко
Чемпион также часто появляется на официальных мероприятиях, рассказывая о полномасштабной войне. Для них он выбирает максимально сдержанные образы, сочетая белые или черные футболки с темными пиджаками.
Владимир Кличко в пиджаке и футболке / Фото из инстаграма Кличко
К слову, несколько лет назад Владимир Кличко выходил на подиум Ukrainian Fashion Week. Он дефилировал в одежде, разработанной для работников коммунальных предприятий Киева.
Владимир Кличко на подиуме Ukrainian Fashion Week / Фото из инстаграма Кличко
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Владимир Кличко одевается сдержанно и со вкусом. Он разбирается в уместности своих образов, а также охотно отдает предпочтение вещам в стиле casual, на каждый день