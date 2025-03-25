У що одягається Володимир Кличко, і чому його гардеробом варто надихатись

Володимир Кличко – професійний український боксер. А ще він – надзвичайно стильний чоловік. І 25 березня, коли чемпіон відзначає свій 49-й день народження, ми хочемо розповісти про його гардероб.

Звичайно ж, назвати Володимира Кличка модником складно. Він не намагається епатувати публіку, не з'являється у надзвичайно дорогому вбранні на люди. Ба більше, складається таке враження, що йому до вподоби практичність та комфорт. І 24 Канал, вивчаючи образи боксера, спробує більше розповісти про його стиль.

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Володимир Кличко і спортивні бренди

Заняття боксом проклало для Володимира Кличка шлях не лише до професійної кар'єри. Він також отримав можливість подорожувати на початку 90-х років. А отже – бачити те, як одягаються люди в Європі, що вони носять та що модне.

Він співпрацював з різними брендами впродовж своєї кар'єри. Наприклад, на її початку – з Fila. І саме цей бренд спортивного одягу був серед перших, хто підтримував Володимира Кличка.



Молодий Кличко носив одяг від Fila / Фото з інстаграму Кличка

Також з його стилем асоціюється бренд Nike. Чемпіон залюбки носить спортивне взуття, а також одяг від цього американського виробника.

Не останню роль у його житті зіграв бренд Paffen Sport. Він займався забезпеченням боксерським обладнанням Володимира Кличка.

Якщо звернути увагу на світлини, які він виставляє у своєму інстаграмі, то найчастіше впадає в очі одяг від S. Oliver. Зауважимо, що для цього бренду з Німеччини Володимир Кличко став амбасадором у 2014 році.



Володимир і Віталій Клички в одязі від S. Oliver / Фото з інстаграму Кличка



Кличко може асоціюватись з брендом S. Oliver / Фото з інстаграму Кличка

Ба більше, символом останнього бою Володимира Кличка стали шорти цього ж бренду.

Володимир Кличко провів останній бій у шортах від S. Oliver / Кадр з відео

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Стриманий на щодень і дотримується дрескоду

На повсякдень Володимир Кличко вдягається стримано та просто. Він залюбки носить худі та світшоти з мінімалістичним принтом. Також на ньому можна побачити інші речі, які виграшно підкреслюють його фактуру. До прикладу, сорочки у клітинку, притаманні ламберджекам – лісорубам. На хвильку нагадаємо, що його зріст – 198 сантиметрів.



Кличку дуже пасує стиль ламберджек / Фото з інстаграму Кличка

Чемпіон також часто з'являється на офіційних заходах, розповідаючи про повномасштабну війну. Для них він обирає максимально стримані образи, поєднуючи білі або чорні футболки з темними піджаками.



Володимир Кличко у піджаку та футболці / Фото з інстаграму Кличка

До слова, кілька років тому Володимир Кличко виходив на подіум Ukrainian Fashion Week. Він дефілював в одязі, розробленому для працівників комунальних підприємств Києва.



Володимир Кличко на подіумі Ukrainian Fashion Week / Фото з інстаграму Кличка

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Володимир Кличко одягається стримано та зі смаком. Він розуміється на доречності своїх образів, а також залюбки віддає перевагу речам у стилі casual, на щодень