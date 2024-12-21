Психологи рассказали, как наконец-то преодолеть своего внутреннего критика
У каждого из нас есть свой внутренний критик, и сам по себе он не является плохим. Когда он призывает вас прекратить бить баклуши или пойти в спортзал, то служит одним из предохранителей, которые не дают вашей жизни ринуться под откос.
Но негативная самокритика может нанести вред вашему психическому здоровью. К счастью, свой внутренний монолог можно переосмыслить. Как – пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Негативное самовнушение: что делать, чтобы с ним справиться
Профессионалы называют это "негативным внутренним диалогом" – когда звучат неоправданно резкие внутренние комментарии, полные осуждения и критики. Они могут сдерживать нас, усиливая сомнения и тревогу. К счастью, есть способы уменьшить эту шумиху. Причем цель не в том, чтобы никогда больше не иметь негативного внутреннего монолога, а в том, чтобы управлять им.
- Проанализируйте свой негативный внутренний диалог, в частности его частоту и содержание. Записывайте каждый эпизод негативного внутреннего диалога, в идеале – в дневник (он пригодится позже, чтобы подводить итоги и выявить повторяющиеся темы).
- Определите источник вашего внутреннего монолога. Теперь, когда вы отслеживаете его, гораздо легче взглянуть на него объективно. К внутренним разговорам следует подходить не как к факту, а с интересом. Развивайте психологическую гибкость (способность наблюдать за своими мыслями, не привязываясь к ним), которая является краеугольным камнем психического здоровья.
- Посмотрите на все с положительной стороны. Эта практика требует определенной смелости и силы воли, но в перспективе она действует как прямое и немедленное опровержение негативного самовнушения. Можно, например, заменить резкие высказывания вроде "я не могу ничего сделать правильно" на что-то более реалистичное, например "все пошло не так, как хотелось, но бывало и хуже". Идея не в том, чтобы отбросить негативные мысли, а в том, чтобы смягчить их.
- Не сдавайтесь! Нужно время, чтобы сменить годы негативного самовнушения на более позитивное отношение, но ничто не вечно.