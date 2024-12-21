Психологи розповіли, як нарешті подолати свого внутрішнього критика

У кожного з нас є свій внутрішній критик, і сам по собі він не є поганим. Коли він закликає вас припинити бити байдики чи піти до спортзалу, то слугує одним із запобіжників, які не дають вашому життю пуститися берега.

Але негативна самокритика може завдати шкоди вашому психічному здоров'ю. На щастя, свій внутрішній монолог можна переосмислити. Як – пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Негативне самонавіювання: що робити, щоб із ним упоратися

Професіонали називають це "негативним внутрішнім діалогом" – коли звучать невиправдано різкі внутрішні коментарі, повні осуду і критики. Вони можуть стримувати нас, посилюючи сумніви та тривогу. На щастя, є способи зменшити цей галас. Причім мета не в тому, щоб ніколи більше не мати негативного внутрішнього монологу, а в тому, щоб керувати ним.

Проаналізуйте свій негативний внутрішній діалог, зокрема його частоту та зміст. Занотовуйте кожен епізод негативного внутрішнього діалогу, в ідеалі – в щоденник (він стане у пригоді пізніше, щоб підбивати підсумки й виявити повторювані теми).

зокрема його частоту та зміст. Занотовуйте кожен епізод негативного внутрішнього діалогу, в ідеалі – в щоденник (він стане у пригоді пізніше, щоб підбивати підсумки й виявити повторювані теми). Визначте джерело вашого внутрішнього монологу. Тепер, коли ви відстежуєте його, набагато легше поглянути на нього об'єктивно. До внутрішніх розмов слід підходити не як до факту, а з цікавістю. Розвивайте психологічну гнучкість (здатність спостерігати за своїми думками, не прив'язуючись до них), яка є наріжним каменем психічного здоров'я.

негативне самонавіювання зазвичай є 2 видів – це роздуми про минулі помилки та занепокоєння через можливі майбутні. Самонавіювання слугує теоретично благородній меті – захистити нас від уявної небезпеки. І як тільки ми зрозуміємо, що наш внутрішній критик – це лише механізм самозахисту, ми можемо почати переосмислювати наші стосунки з ним. І чим більше ми прислухаємося, тим більше можемо розслабитися.

Своїм внутрішнім критиком можна навчитися керувати / Фото master1305@freepik

Погляньте на все з позитивного боку. Ця практика вимагає певної сміливості та сили волі, але в перспективі вона діє як пряме і негайне спростування негативного самонавіювання. Можна, наприклад, замінити різкі висловлювання на кшталт "я не можу нічого зробити правильно" на щось більш реалістичне, як-от "усе пішло не так, як хотілося, але бувало й гірше". Ідея не в тому, щоб відкинути негативні думки, а в тому, щоб пом'якшити їх.

Ця практика вимагає певної сміливості та сили волі, але в перспективі вона діє як пряме і негайне спростування негативного самонавіювання. Можна, наприклад, замінити різкі висловлювання на кшталт "я не можу нічого зробити правильно" на щось більш реалістичне, як-от "усе пішло не так, як хотілося, але бувало й гірше". Ідея не в тому, щоб відкинути негативні думки, а в тому, щоб пом'якшити їх. Не здавайтеся! Потрібен час, щоб змінити роки негативного самонавіювання на більш позитивне ставлення, але ніщо не вічне.

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