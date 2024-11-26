24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об основных из них. А о самых распространенных кошмарах и их значениях читайте по этой ссылке.
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Причины ночных кошмаров
- Биологические факторы. Некоторые лекарства, например антидепрессанты или бета-блокаторы, а также некоторые неврологические заболевания увеличивают частоту ночных кошмаров. Более интенсивные сновидения также бывают у тех, кто бросает пить (злоупотреблять алкоголем).
- Стресс и травмы. Повседневный стресс, травматические события или неосознанные эмоциональные раны из прошлого влияют на содержание сновидений и вызывают кошмары, которые кажутся очень реальными.
- Генетические и личностные факторы. Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к ночным кошмарам или испытывают внутреннюю неуверенность, что делает их более склонными к ним.
- Эмоциональная дисфункция. Подавленные или невыраженные жизненные эмоции перегружают мозг, который затем пытается высвободить их через кошмары.
- Функция мозга. Исследование, опубликованное в 2019 году в JNeurosci, подчеркнуло участие правого полушария мозга в формировании ночных кошмаров, что часто связано с негативными эмоциями, например гневом.
Чем кошмары отличаются от плохих снов
Плохие сны, хоть и неприятны, не вызывают внезапное пробуждение и обычно являются отражением повседневных конфликтов или тревог. А вот ночные кошмары интенсивные и тревожные, а также вызывают внезапное пробуждение с четкой памятью о сне.
Ночные кошмары беспокоят многих людей, но почему они возникают и как ими управлять? / Фото rawpixel.com@freepik
Можно еще выделить ужасы – это сновидения, возникающие во время глубокого сна, обычно вскоре после засыпания. Их редко можно вспомнить после пробуждения. И они в основном связаны с физическими проявлениями, например крик или волнение.
Можно ли управлять ночными кошмарами
Управление ночными кошмарами требует проактивного подхода. Вот несколько стратегий, которые могут помочь.
- Проговаривайте свои эмоции. Не держа чувства в себе, вы снижаете риск возникновения ночных кошмаров.
- Управляйте стрессом. Это о техниках релаксации, медитации, дыхательных упражнениях и тому подобном, которые помогают успокоить ум и уменьшить тревогу.
- Обратитесь к специалисту. Если вы страдаете от частых ночных кошмаров, решением может быть обращение к терапевту, что может помочь выявить и убрать причины, эмоциональные или психологические.
- Спите по режиму. Режим, отказ от стимуляторов перед сном вроде кофеина и смартфонов, способствуют спокойному сну и помогают уменьшить количество кошмаров.
- Записывайте сны. Ведение дневника сновидений помогает анализировать и "разгадывать" кошмары. Перечитывание этих записей также помогает уменьшить их эмоциональное воздействие.