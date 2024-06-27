Водитель Uber стал звездой сети после того, как в его авто сел незнакомец

Водители Uber за день подвозят бесконечный поток клиентов. Многие из которых являются ничем не примечательными пассажирами, с которыми они могут вести светскую беседу.

Водитель Дэнни с ником @danny.b106 ехал в свой обычный день, когда подобрал пассажира Джона. Двое мужчин обменялись обычными любезностями, присущими поездке на такси, и завели будничный разговор о погоде и о том, насколько насыщенным будет предстоящий день.

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Пассажир оказался не обычным незнакомцем

Через несколько минут поездки пассажир Джон понял, что знает своего водителя. Дэнни поделился трогательными кадрами, снятыми его видеорегистратором. Ролик уже успели увидеть миллионы раз в сети тикток.

Дэнни из Далласа, штат Техас, написал в тиктоке: "Когда ты за рулем Uber, берешь пассажира и понимаешь, что это старый друг, которого ты не видел более 20 лет".

На кадрах, снятых в январе, оба мужчины кутаются, чтобы защититься от зимних холодов. Сначала Дэнни здоровается с водителем, и они обсуждают солнечную погоду.

После этого Джон спрашивает водителя, как прошел его день, и Дэнни рассказывает, что пятница для него всегда занята. Джон спросил водителя, как его зовут, и тут началось самое интересное.

Джон сказал на камеру: "Чувак, я тебя знаю! Ты меня не знаешь?"

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Дэнни разворачивается и смотрит пассажиру в лицо, и оба их лица сияют от радости, когда Джон смеется. Водитель пожимает руку своему старому приятелю и говорит: "Какого черта?"

Комментаторы были заинтересованы в воссоединении, которое происходило на камеру.

"Слишком быстро оборвалось! Я хотел прожить этот момент с вами", – сказал один из пользователей сети.

"Мне нужно увидеть больше видео", – написал комментатор Дези.

Дэнни ответил, что ему пришлось многое вырезать и отредактировать, потому что там была личная информация между двумя старыми друзьями. Он также объяснил, что Джон – тихий человек, который держит все в себе, но он рад встретиться с ним, чтобы показать реакцию на их встречу.

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Вот так судьбоносная встреча. К слову, у нас подобный случай тоже случался. Так, одного зимнего вечера любимую пиццу привез одноклассник, с которым мы не виделись более 10 лет. Это была очень приятная и неожиданная встреча.