Водій Денні з ніком @danny.b106 їхав у свій звичайний день, коли підібрав пасажира Джона. Двоє чоловіків обмінялися звичайними люб'язностями, притаманними поїздці на таксі, і завели буденну розмову про погоду і про те, наскільки насиченим буде майбутній день.

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Пасажир виявився не звичайним незнайомцем

Через кілька хвилин поїздки пасажир Джон зрозумів, що знає свого водія. Денні поділився зворушливими кадрами, знятими його відеореєстратором. Ролик уже встигли побачити мільйони разів у мережі тікток.

Денні з Далласа, штат Техас, написав у тіктоці: "Коли ти за кермом Uber, береш пасажира і розумієш, що це старий друг, якого ти не бачив понад 20 років".

На кадрах, знятих у січні, обидва чоловіки кутаються, щоб захиститися від зимових холодів. Спочатку Денні вітається з водієм, і вони обговорюють сонячну погоду.

Після цього Джон запитує водія, як пройшов його день, і Денні розповідає, що п'ятниця для нього завжди зайнята. Джон запитав водія, як його звати, і тут почалося найцікавіше.

Джон сказав на камеру: "Чувак, я тебе знаю! Ти мене не знаєш?"

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Денні розвертається і дивиться пасажирові в обличчя, і обидва їхні обличчя сяють від радості, коли Джон сміється. Водій потискає руку своєму старому приятелеві і каже: "Якого дідька?"

Коментатори були зацікавлені у возз'єднанні, яке відбувалося на камеру.

"Занадто швидко обірвалося! Я хотів прожити цей момент з вами", – сказав один з користувачів мережі.

"Мені потрібно побачити більше відео", – написав коментатор Дезі.

Денні відповів, що йому довелося багато чого вирізати і відредагувати, тому що там була особиста інформація між двома старими друзями. Він також пояснив, що Джон – тиха людина, яка тримає все в собі, але він радий зустрітися з ним, щоб показати реакцію на їхню зустріч.

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Оце так доленосна зустріч. До слова, у нас подібний випадок теж траплявся. Так, одного зимового вечора улюблену піцу привіз однокласник, з яким ми не бачились понад 10 років. Це була надзвичайно приємна та несподівана зустріч.