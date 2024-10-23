Между тем не секрет, что сверхурочная работа истощает и снижает производительность. Чтобы избежать постоянной переработки, стоит пересмотреть свой подход к организации времени. Эффективные методы тайм-менеджмента предлагает портал GQ.

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7 советов по тайм-менеджменту, чтобы не работать допоздна

Организуйте свое рабочее место. Это один из важнейших советов по тайм-менеджменту, особенно для людей, которым нужно успеть сделать много в сжатые сроки. Упорядоченное рабочее пространство облегчает поиск необходимых вещей и определение приоритетов в работе. Вы должны организовать свои вещи в соответствии с их важностью: то, что вам нужно постоянно видеть, то, что вы часто используете, и то, что вы берете по необходимости. То же самое касается организации, например, папок на компьютере.

Это один из важнейших советов по тайм-менеджменту, особенно для людей, которым нужно успеть сделать много в сжатые сроки. Упорядоченное рабочее пространство облегчает поиск необходимых вещей и определение приоритетов в работе. Вы должны организовать свои вещи в соответствии с их важностью: то, что вам нужно постоянно видеть, то, что вы часто используете, и то, что вы берете по необходимости. То же самое касается организации, например, папок на компьютере. Знайте свой рабочий ритм по дням недели. Понедельник – почему-то чаще всего самый изнурительный, скучный и душный день, с большой рабочей нагрузкой, накопленной за выходные. Вторник тратят на то, чтобы наверстать остатки с понедельника, и разве что вот в среду вы чувствуете себя энергичным и сосредоточенным. Как бы там оно ни было именно у вас, важно распознать ритм ваших дней, чтобы вы могли планировать работу в соответствии с их важностью.

Понедельник – почему-то чаще всего самый изнурительный, скучный и душный день, с большой рабочей нагрузкой, накопленной за выходные. Вторник тратят на то, чтобы наверстать остатки с понедельника, и разве что вот в среду вы чувствуете себя энергичным и сосредоточенным. Как бы там оно ни было именно у вас, важно распознать ритм ваших дней, чтобы вы могли планировать работу в соответствии с их важностью. Научитесь говорить "нет". Ключ к быстрому и точному выполнению дел – уменьшить количество работы, которую вы должны выполнить. Независимо от того, насколько вы быстры и сосредоточены, если у вас слишком много дел, вы никогда не сможете уменьшить свою нагрузку. Поэтому не беритесь за каждое задание, которое попадается на пути, и если оно для вас слишком сложное, скажите "нет". Если вам будет трудно говорить "нет", вы станете дезорганизованным.

Тайм-менеджмент – это и необходимость, и навык, который можно и нужно развивать / Фото stockking@freepik