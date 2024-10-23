Между тем не секрет, что сверхурочная работа истощает и снижает производительность. Чтобы избежать постоянной переработки, стоит пересмотреть свой подход к организации времени. Эффективные методы тайм-менеджмента предлагает портал GQ.
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7 советов по тайм-менеджменту, чтобы не работать допоздна
- Организуйте свое рабочее место. Это один из важнейших советов по тайм-менеджменту, особенно для людей, которым нужно успеть сделать много в сжатые сроки. Упорядоченное рабочее пространство облегчает поиск необходимых вещей и определение приоритетов в работе. Вы должны организовать свои вещи в соответствии с их важностью: то, что вам нужно постоянно видеть, то, что вы часто используете, и то, что вы берете по необходимости. То же самое касается организации, например, папок на компьютере.
- Знайте свой рабочий ритм по дням недели. Понедельник – почему-то чаще всего самый изнурительный, скучный и душный день, с большой рабочей нагрузкой, накопленной за выходные. Вторник тратят на то, чтобы наверстать остатки с понедельника, и разве что вот в среду вы чувствуете себя энергичным и сосредоточенным. Как бы там оно ни было именно у вас, важно распознать ритм ваших дней, чтобы вы могли планировать работу в соответствии с их важностью.
- Научитесь говорить "нет". Ключ к быстрому и точному выполнению дел – уменьшить количество работы, которую вы должны выполнить. Независимо от того, насколько вы быстры и сосредоточены, если у вас слишком много дел, вы никогда не сможете уменьшить свою нагрузку. Поэтому не беритесь за каждое задание, которое попадается на пути, и если оно для вас слишком сложное, скажите "нет". Если вам будет трудно говорить "нет", вы станете дезорганизованным.
Тайм-менеджмент – это и необходимость, и навык, который можно и нужно развивать / Фото stockking@freepik
- Не делайте завтрашнюю работу заранее. Если вы едва справились с сегодняшней работой, не задерживайтесь на вечер или тем более ночь, выполняя завтрашнюю работу заранее. То, что надо сделать завтра – надо делать завтра. Не нужно постоянно находиться в состоянии трудоголизма. Если вы закончили работу чуть раньше, намного разумнее будет убраться на рабочем месте, потянуться и размяться перед завтрашним днем.
- Расставляйте приоритеты в задачах. Каждый имеет одинаковое количество времени. Если вы хотите использовать его эффективно, нужно расставить приоритеты в работе. Выполнять задачи по очереди, исходя из важности и срочности – отличный способ успеть все. Общее эмпирическое правило здесь: определять приоритетность задач следует на основе дедлайнов и сотрудничества с другими отделами или заинтересованными сторонами.
- Ищите упущенное время. Вам может казаться, что у вас был очень насыщенный день, но когда вы оглянетесь назад, то увидите, что тратили время зря буквально везде. Это потраченное время на поиск документов, на ожидание отчета, на передачу работы от других членов команды и тому подобное. Вы можете использовать это время, чтобы сделать другие дела, а еще лучше – чтобы делать перерывы, проветрить голову, позаботиться о личных делах и тому подобное. Это даже даст вам новую энергию на выполнение следующих задач.
- Устанавливайте для себя дедлайны. Одной из проблем многих людей является то, что они работают бессистемно и спонтанно задерживаются на работе. Это плохая привычка, которая стоит компаниям и работникам времени, денег и энергии. Это также стрессовый способ не иметь жизни. Поэтому устанавливайте себе дедлайн для каждой задачи и старайтесь успеть все сделать в этот срок. Напряжение поможет вам лучше сконцентрироваться, и потом вы сможете спокойно наслаждаться радостью, уходя с работы.